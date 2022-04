Bármelyik városban is rendezik az összecsapást, garantált a jó hangulat, hiszen már jóval a feldobás előtt összegyűlnek a két „rivális” egylet szurkolói, beszélgetnek és énekelnek. De a meccs alatt is sportszerűen buzdítja kedvenceit a népes publikum, azaz igazi kosárlabdaünnep a két fél találkozója. Ezúttal a Kaposvár Arénában csap össze a somogyi együttes és az MVM OSE Lions szerdán 18 órától, s biztosra vehetjük, hogy ezúttal is kiváló lesz az atmoszféra a megyeszékhely impozáns sportcsarnokában.

A Komárom-Esztergom megyeiek remekül kezdték a középszakaszt, hiszen előbb hosszabbítás után legyőzték idegenben a Debrecent, majd hazai pályán simán, huszonkét ponttal verték el a Duna-Aszfalt-DTKH Kecskemét alakulatát. A Kaposvári KK egy meccsen van túl a középszakaszban, Plézer Gáborék Szegeden szenvedtek vereséget. Pedig húszegységnyi hátrányból álltak fel, s vették át a vezetést, ám az utolsó negyed vége nem úgy alakult, ahogy azt szerették volna. Főleg a távoli dobásokkal gyűlt meg a bajuk: húsz kísérletből mindössze három esett be, s azt is két magasember, Wayne Martin (kettőt) és Hendlein Roland szerezte. Ezen mindenképpen javítaniuk kell, ha saját közönségük előtt le akarják győzni az oroszlányiakat. A Szedeák elleni ütközet után Nikola Lazics, a kaposváriak mestere azt emelte ki, hogy a kulcspillanatokban rossz döntéseket hoztak játékosai.

Egy biztos, aki kilátogat szerda este a Kaposvár Arénába, biztosan egy jó hangulatú mérkőzést lát majd. Ha a szurkolók ezúttal is ott lesznek a csapat mellett és buzdítják őket, az óriási lökést ad majd a játékosoknak.

A középszakasz állása: 6. Kaposvári KK (27 14 13 2146–2130) 0.759; 7. Duna Aszfalt-Kecskemét (28 14 14 2220–2329) 0.750; 8. DEAC-Tungsram 27 (13 14 2225–2187) 0.741; 9. MVM-OSE Lions 28 (13 15 2151–2150) 0.732; 10. Naturtex-SZTE-Szedeák (28 13 15 2090–2184) 0.732.

Molnár Gábor



Fotó: Lang Róbert