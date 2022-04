– Két évvel ezelőtt elmaradt a Giro d’Italia a pandémia miatt, idén pedig először lesz futam Magyarországon, ráadásul három is – mondta Lőrincz Ferenc, a Kaposvári Kerékpáros Klub alelnöke. – A körverseny beharangozására és a rákészülésre szervezett az egyesület egy háromhétvégés programot, a most vasárnapi a második állomásunk. A Grande Partenza – Nagy Rajt május nyolcadikán délután lesz, nagyjából ugyanabban az időpontban, mint ahogy mi is elindultunk a túrára 13.45 órakor. A célunk az volt, hogy megmozgassuk a lakosságot, gyakorlatilag a lassú rajt útvonalán mentünk. A Kossuth térről indultunk, kimentünk Kaposújlak felé a sorompóig, – ott lesz az éles rajtja a versenynek – onnan a kaposmérői körforgalomig tekertünk, aztán visszafordultunk és visszakísértük a mezőnyt a főtérre. Ez a táv huszonkét kilométer volt.

A nap nem egy verseny volt, hanem inkább egy túra, célja, hogy a kerékpározók együtt, biztonságban és jó hangulatban tekerjenek, amely sikerült is. A táv alatt rendőrségi biztosítást és kísérőautókat biztosítottak a mezőnynek.

– Egy hét múlva, május elsején tartunk egy ugyanilyen túrát, viszont hosszabb lesz, egészen a nagybajomi körforgalomig fogunk menni, így egy ötvenöt kilométeres szakaszt tekerünk majd le – emelte ki Lőrincz Ferenc. A Giro d’Italia első szakasza május hatodikán startol Budapestről, másnap pedig egy kilenc kilométeres időfutam várható.

Fotó: Lang Róbert