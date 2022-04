A Gyöngyös egy remek, rutinos magyar játékosok egész sorát felvonultató együttes, mely a légiósai nélkül is jelentős játékerőt képvisel, ám a boglári oldalon ennek ellenére is lehet ok a csalódottságra a Ligakupa búcsú, az elmaradt döntő miatt.

A visszavágón ugyanis tizenkét perc után három (10-7), összesítésben pedig hét volt az előnyük, ami igazából nyolc volt, miután a gyöngyösiek csak huszonkét találtra voltak képesek az odavágón. Temesvári ellenállhatatlan volt támadásban, ebben az időszakban négy lövésből, négy gólt szerzett! Ekkor kezdte el Sótonyi László a „rotációt”, a cseréket… A párharc első hetvenkét perce alatt felhalmozott előnyt aztán harminchat alatt le is adták Delyék, hisz a visszavágó negyvennyolcadik percében már a házigazdák álltak továbbjutásra (27-22). Hiába kapott a hajrában külön őrzőt a mezőny legjobbja, Ubornyák, a remélt szoros végjáték így is elmaradt, négy perccel a lefújás előtt már nyolccal mentek a gyöngyösiek! A somogyiaké volt a két utolsó találat, amivel sikerült kozmetikázni a különbséget, ám ez már nem osztott, nem szorzott.

Az akadémisták első tizenkét perce mellett a második félidő első hét perce volt még dicsérhető, amikor háromgólos hátrányból (14-17) Sisa vezérletével kiegyenlítettek (19-19), ám a folytatás már nem volt ilyen sikeres, hisz onnantól végig vezetve nyertek és jutottak magabiztosan tovább a mátraiak.



Ligakupa–elődöntő – 2. mérkőzés

HE-DO B. Braun Gyöngyös – Nemzeti Kézilabda Akadémia 34–28 (17–14)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnok, 500 néző. Vezette: Bíró Á.,Kiss O.

Gyöngyös: Merkovszki – Vasic 1, Papp B. 2, Ubornyák 8(2), Hegedűs M. 4, Gráf 4, Varsandán 7. Csere: Gyánti, Nagy B. (kapusok), Gerdán, Vilovski 3, Jaros 2, Gábori 3. Edzők: Kiss Dániel, Sándor Ákos.

NEKA: Palasics – Krakovszki Zs. 3, Temesvári 6, Mikita B. 2, Papp T. 4, Stranigg 4, Sisa 6(1). Csere: Aleksza (kapus), Dely 1, Simotics 1, Bendicsek, Krakovszki B., Kecskés 1, Fekete D., Jajic. Vezetőedző: Sótonyi László.

Kiállítások: 6 (-) perc, illetve 6 (2) perc.

Hétméteresek: 4/2 (1/0), illetve 4/1 (1/0).

Továbbjutott: HE-DO B. Braun Gyöngyös, 56–54-s összesítéssel.



Kiss Dániel (Gyöngyös): – Gratulálok mindkét csapatnak, az elődöntő két mérkőzése jó reklámja volt a magyar kézilabdának. A visszavágót kapkodva kezdtünk, aztán az első félidő végére két–háromgólos előnyt szereztünk. A második játékrészben szépen fokozatosan őröltük fel az ellenfelet, amely jól képzett fiatalokból áll, s ma is bebizonyították, mire képesek. Örülünk, hogy 2019 után ismét döntőt játszhatunk.

Sótonyi László (NEKA): – A szerdai mérkőzéshez képest a Gyöngyös most jobban játszott, gratulálok nekik a döntőbe jutáshoz. A mi hitvallásunk és filozófiánk, hogy magyar fiatalokkal dolgozunk, ezért ez a sorozat fontos értékmérő volt számunkra. Örülök, hogy a legjobb négy közé jutottunk és két kiélezett meccset játszottunk egy jó erőkből álló, rutinos csapat ellen. Fontos bajnoki szakasz következik, több szerencsét kívánok a csapatomnak. Dolgozunk tovább, hogy biztosan elérjük a céljainkat.