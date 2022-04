Négy veretlenül megvívott mérkőzéssel a háta mögött fogadta a cukorgyári gödörben a MOL Fehérvár FC második számú együttesét a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek kezdőcsapata egy helyen változott a nagykanizsaihoz képest, de ami ennél is fontosabb, az az, hogy Zvara Dávid már helyet foglalhatott a kispadon. Érdekesség, hogy a középpályás pont a Fehérvár II. ellen szenvedett keresztszalag-szakadást. A székesfehérváriaknál négy, az NB I.-es csapatból visszajátszót nevezett a kezdőbe Szalai Tamás vezetőedző, akik révén a vendégek korán megszerezték a vezetést, így hiába kezdte jobban a találkozót a Rákóczi. A hazaiak ugyanis két perc után Kálmán Szilárd húszméteres bombájával riogattak, de a labda éppen elkerülte a bal felső sarkot.

Fotó: Lang Róbert

A vendégek viszont gólra váltották az első lehetőségüket: a válogatott Kovács István csapta be emberét a jobb szélen, levitte a labdát az alapvonalig, majd visszagurította az érkező Géresi Krisztiánhoz, aki öt méterről lőtt a léc alá. Pár perc múlva akár meg is duplázhatta volna előnyét a Fehérvár II., Pogacsics Krisztián azonban bemutatott egy bravúrt Evandro jobb alsóba tartó közeli lövésénél. A Rákóczi a bekapott gól után még aktívabbá vált, a hazaiak bátran építették támadásaikat, ami élvezetessé varázsolta a bajnokit. Sőt, a somogyi helyzetek sem maradtak el: Kálmán Szilárd előbb a bal szélről, élesen tekert kapura egy szabadrúgást, ami után felső lécre tolta a labdát Dala Martin.



Forrás: Fotó: Lang Róbert

A vendégek kapusa három perc múlva ugyancsak Kálmán Szilárd, ekkor már távoli szabadrúgása után ütötte ki a labdát a jobb felsőből, majd a félidő derekán Stefan Vladul közeli, bal felsőbe tartó fejesénél mutatott be újabb bravúrt. Amikor már az ő eszén is túljártak a hazaiak, akkor pedig Vágó Gábor sietett a hálóőr segítségére, aki a gólvonalról rúgta ki a labdát Pintér Norbert gurítását követően. Ráadásul egy büntetőt is számon kérhetnek a kaposváriak a játékvezetőn, hiszen a szünet előtti utolsó percben Berekali Márk kézzel blokkolta Pintér Norbert ollózását.

Forrás: Fotó: Lang Róbert

A második játékrészt, akárcsak az elsőt góllal kezdte a Fehérvár II., amely egy hatalmas hibát használt ki: Mayer Milán húsz méterre a kaputól elpasszolta a labdát, amivel indította Sergej Vintonjit, aki elől Lakatos Gergő sem tudott felszabadítani, így a székesfehérvári támadó könnyedén lőtt a jobb alsóba, mintegy nyolc méterről. A Rákóczi lendülete azonban kitartott a folytatásra, sőt, Bíró Dominik beállásával még nagyobb lett. Dala Martin viszont továbbra is halmozta a bravúrokat. A kapus egy órányi játékot követően egy szöglet után Kondor Kristóf fejesnél védett nagyot, s ezzel sem elégedett meg, a kipattanóból Mayer Milán tüzelt, de a hálóőr a bal kapufa mellé tartó labdát is kiütötte. A Rákóczi lelkesedését a kihagyott helyzetek sem vetették vissza, a hazaiak folyamatosan nyomás alatt tartották ellenfelüket, amely csak egy-egy kontra alkalmával birtokolta a labdát. A hajrába lépve sem javult a kaposváriak helyzetkihasználása, pedig a zöld-fehérek az elmúlt meccseken rendre betaláltak ebben az időszakban. Ehhez most is közel álltak, hiszen Böndi Ádám beadása után Kondor Kristóf nyolc méterről belsőzött kapura, Dala Martin azonban újra jó helyen volt, míg a kipattanó Pintér Norbert a védőbe bombázta. A székesfehérváriak így egy kontra után végleg eldöntötték a mérkőzést, a nyolcvanadik percben Dénes Csanád középre tekerését Sergej Vintonji fejelte a bal alsóba, amivel már hárommal vezettek a Fejér megyeiek.

A Rákóczi így hiába játszott jobban ellenfelénél, a helyzeteit rendre elpuskázta, vagy inkább Dala Martin fogott ki remek napot, akinek sokat köszönhet a MOL Fehérvár FC II.