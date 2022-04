Az alföldiek a Magyar Kupában egészen a döntőig meneteltek, ahol a Szolnok parancsolt megálljt nekik, de így is történetük legjobb eredményét érték el az MK-ban.

A kaposváriak nagyon rosszul kezdték az összecsapást, sőt a második negyedben már húsz egység is volt a felek közötti különbség, amikor riadót fújtak a vendégek és jelentősen faragtak hátrányukból. Így a fordulás után nyílt lett az összecsapás, sőt a negyedik negyedben Price büntetőjével át is vették a vezetést a vizitálók, a fordulat azonban – sajnos – elmaradt. Hiszen bár 66–66-nál újra egál volt, de innentől mindössze csak kilenc somogyi pont született, az alföldiek pedig rendre eredményesek voltak, így vereséggel kezdte a Kaposvári KK a középszakaszt.



Naturtex-SZTE-Szedeák–Kaposvári KK 88–75 (26–16, 22–20, 12–21, 28–18)

Újszegedi Sportcsarnok. V.: Győrffy P., Minár L., Kovács N.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Persons (27/9), Balogh (3/3), Cook (12), Bognár (15/3), Alston (19/3). Cserék: Davis (10), Keller I. (-), Filipovics (-), Kerpel-Fronius B. (2), Szatmári (-), . Vezetőedző: Simándi Árpád. Edző: Kiss Zsolt. Kaposvári KK: Hilliard (16), Plézer (-), Price (10), Ford (14), Martin (26/6). Cserék: Krnjajszki (-), Puska (-), Diggs (2), Hendlein (7/3). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Simándi Árpád: – Az első félidőben jó ritmusban játszottunk, látszott, hogy meccs­ből jövünk. A szünet után akadtak hibáink, ez a fáradtságnak is betudható, de ezúttal is megmutatta a csapat, mekkora szívvel tud játszani. Elképesztő energiákat mozgósítottunk a végjátékban, le a kalappal a srácok előtt. Köszönöm a közönség támogatását, és sok sikert kívánok a Kaposvárnak!

Nikola Lazics: – Gratulálok a Szegednek a kupaezüsthöz és a mostani győzelemhez is, megérdemelten nyertek. Nagyon rosszul kezdtünk, húszpontos hátrány után kezdtünk kicsit játszani. Majdnem az egész meccsen nagyon rossz ritmusban játszottunk, kulcspillanatokban rossz döntéseket hoztunk. Beszédes, hogy húsz hármaskísérletünk volt, és mindhárom sikeres távolit magasember szerezte. Megpróbálunk javítani a következő meccsen.

Justin Alston: – Sok mérkőzésünk volt az elmúlt időszakban, de ez csak összehozott bennünket, és tanultunk ezekből a találkozókból. Egy kicsit fáradt voltam, de a lényeg a győzelem, semmi más nem számít! MW





Fotó: L. R.