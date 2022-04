Ősszel parázs csatát vívott a két együttes, amit jól mutat, hogy a hazaiak tíz, a komlóiak tizennyolc percnyi kiállítást gyűjtöttek össze, azért csak ennyit mert az utolsó húsz percben már egyetlen két percet sem osztott ki a Bóna, Földesi kettős. A találkozót kettővel nyerték a baranyaiak (28–30), akinek ez volt az első idegenbeli sikerük.



– Az én hozzáállásom a jövőben sem fog változni, mindig is a sportszerűségre fogom nevelni a játékosaimat, remélem ez az irányvonal eredményes lesz a jövőben – mondta a lefújás után Sótonyi László, a NEKA trénere, aki a következő, Fejér-B.Á.L Veszprém ellen megnyert bajnokit követően is szóba hozta a komlóiak elleni csatát. – Örömteli, hogy az előző heti meccshez képest – amikor azzal kellett foglalkoznunk, nehogy valaki megsérüljön – ezúttal mindkét fél részéről a kézilabdázás került előtérbe és ehhez gratulálok a csapatoknak – nyilatkozta. Ezt már "zokon vették" komlói oldalon és egy közleménnyel "válaszoltak", mely szerint minden véleményt tiszteletben tartanak, azonban visszautasítják Sótonyi László nyilatkozatát.



Egy biztos, kemény, sőt egyes pillanatokban még azon is túlmenő bajnokit játszottak és most is nagy harc várható. Nem csak ezért lesz nehéz dolguk az akadémistáknak, mert egy fizikális erős együtteshez látogatnak, hanem azért is, mert ellenfelük jó formában is van; az utolsó tíz bajnokijukból csak a Telekom Veszprém, illetve a bajnok Pick Szeged ellenit bukták el. Nagy szériában vannak, remek szezonjuk van, legutóbb a Budakalászt verték (33–28) otthon Jerkovic tizenegy (!) akciógóljával. Az utóbbi tizennégy lövésből érte el ezt a teljesítményt és már kilencven találatnál jár a bajnokságban, melyben legutóbb nyolcvanig jutott.



A bogláriak ezzel szemben nem a legjobb időszakukat élik, hisz tavaly decemberben győztek utoljára a másik újonc Kecskeméttel szemben (32–29) a saját csarnokukban, s kilenc nyeretlen találkozóval a hátuk mögött utaznak Komlóra... Egerben sikerült egy pontot szerezni, ám ez összehasonlítva az őszi tizenkettővel nagy a kontraszt. A legutóbb, Csurgón már nem ment rosszul az együttesnek, a szünetben ikszre álltak végül pedig hárommal kaptak ki (26–23). A fordulás után kilenc találatig jutottak, a szünet utáni első huszonöt percben csak Stranigg és Papp tudott akciógólt szerezni. Negyvenöt percig ott voltak az ellenfelük nyakán, ami jó jel a folytatásra, mert a korábbi találkozóik ennél hamarabb eldőltek. Hogy nem lett szorosabb az az irányító Kovács sérülésének is köszönhető, a házi gólkirály, mint kiderült hosszabb időre kidőlt, így Mikitára nagy teher hárul a folytatásban. Kovács mellett ezúttal Buri és Tárnoki sem áll Sótonyi László rendelkezésre, ám remélhetőleg nélkülük is helyt állnak a mezőny legfiatalabb keretével játszó somogyiak.