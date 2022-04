A másik párharcban a Vasas Óbuda és a Szent Benedek RA mérkőzik meg a döntőbe kerülésért.

– Volt egy két és fél-három hetes szünetünk, így nagyon nehéz továbbvinni azt a lendületet, amely a negyeddöntőben volt ránk jellemző – mondta Lacombe Zsófia, az 1.MCM-Diamant KNRC sportigazgatója. – Ettől függetlenül a csapatnak szüksége volt a négymeccses nyíregyházi megméretés után egy kis pihenésre, hiszen taktikailag is fel kell készülni, mert egy nagyon erős, alapszakaszgyőztes Békéscsabával fogunk találkozni.

A Swietelsky csapatával még novemberben és februárban találkozott a Diamant az alapszakasz keretein belül, mindkét összecsapáson egy szettet sikerült rabolni a kaposváriaknak az éllovastól.

– Stabilabb csapatnak tartom a Békéscsabát a bajnokságban jelen pillanatban, de a februári meccs óta egyénileg és csapatszinten is sokat fejlődtünk, hiába kaptunk ki kétszer 3–1-re – fogalmazott a sportigazgató. – Mostanra már színvonalasabban és pontosabban röplabdáznak, mint akkor.

A formaidőzítés is jól sikerült, hiszen a legfontosabb pillanatokban voltak magabiztosak és agresszívak a somogyiak a negyeddöntő mérkőzésein, nem kerültek hullámvölgyekbe.

– Az első bajnoki találkozóra aznap, kedden fogunk utazni, nyilván nem véletlen, hogy a pályaelőny azé, aki előkelőbb helyen zárta az alapszakaszt – hangsúlyozta. – Nem feltétlen az utazás miatt van előnyben a házigazda csapat, hanem a hazai közönség és az otthoni pálya is plusz erőt jelent.

– Nem nyugodhatunk meg az elődöntői kvalifikációval, hiszen továbbra is vannak elvárásaink, de figyelembe véve, hogy honnan indultunk, nagyon szép eredmény Magyarország négy legjobb csapata közt lenni tíz játékossal – emelte ki Lacombe Zsófia. – Nekünk most az a feladatunk, hogy a lehető legjobban taktikailag és fizikálisan is felkészültek legyünk Békéscsaba ellen.

Budai Viktória végül nem került be az U19-es szűkített keretbe, így az 1.MCM-Diamant KNRC teljes létszámmal készül a bajnoki elődöntőre. T. Zs.



Fotó: Muzslay Péter