A somogyiak a Naturtex-SZTE-Szedeák otthonában elszenvedett vereséggel indították a pontvadászat ezen periódusát, majd hazai pályán legyőzték az MVM-OSE Lions alakulatát. Ezután két idegenbeli összecsapás várt Nikola Lazics vezetőedző tanítványaira; az elsőn a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vendégeként hosszabbításban veszítettek, a DEAC-Tungsramot viszont tükör­simán verték a Hajdúságban.

– Sikeresnek mondhatjuk az első kört, hiszen a négy meccsünkből hármat idegenben játszottunk, s közülük egyet meg tudtunk nyerni, a hazaiakat – ami kötelezőnek számít a céljaink élérése miatt – pedig hoztuk – fogalmazott Csorvási Milán, a Kaposvári KK kosárlabdázója. – A következő etapban már többet játszunk saját közönségünk előtt, s mindegyik itthoni meccsünkön diadalt szeretnénk aratni.

A rutinos centerre három találkozón nem számíthatott a szakmai stáb. – Volt egy könnyebb térdsérülésem, ezért hagytam ki három mérkőzést – tette hozzá Csorvási Milán, aki az idény előtt az Alba Fehérvártól érkezett a somogyi megyeszékhelyre. – Most már jól vagyok, fizikálisan és mentálisan is, tehát készen állok az előttünk álló feladatokra.

Erre az idényre egy összetartó, egységes társaság jött össze Kaposváron, s ez látszott a DEAC ellen aratott siker során is. – Jó kohézió van az együttesen belül – hangsúlyozta. – Jól játszottunk, remekül védekeztünk a Debrecen ellen, amit megbeszéltünk a meccs előtt, azt többnyire meg is tudtuk valósítani. Persze a nagy arányú győzelmünkhöz a házigazda játéka is kellett, de nagyon fontos, hogy elhoztuk a pontokat.

A játékos elmondta azt is, az elsődleges cél, hogy jussanak be a legjobb nyolc közé. – De ha szeretnének nagyobbat álmodni, akkor jó lenne elcsípni a hatodik pozíciót, mert akkor könnyebb ellenfél vár majd ránk a rájátszásban – emelte ki. – Mely már egy teljesen más kávéház, hiszen ott bármi megtörténhet, lépésről lépésre kell azonban haladnunk, először jussunk be a nyolcba, majd legyen meg a hatodik pozíció, utána pedig jöhet a következő akadály.

Szombaton 18 órától a Szeged ellen lépnek pályára a kaposváriak. – Szoros meccsen maradtunk alul idegenben, így szeretnénk a Kaposvár Arénában revánsot venni, s a fentebb említett céljaink eléréséhez az is kell, hogy ne hibázzunk hazai pályán – mondta amolyan zárszóként Csorvási Milán.

Közben már kiderült, mely két egylet küzd majd az élvonalban maradásért; az Atomerőmű SE és a Pécsi VSK-VEOLIA küzd majd meg egymással az A csoportos tagságért.

Így folytatják:

Április 30., szombat, 18 óra: Kaposvári KK–Naturtex-SZTE-Szedeák;

május 4., szerda, 18 óra: MVM-OSE Lions–Kaposvári KK;

május 7., szombat, 18 óra: Kaposvári KK–Kecskemét;

május 11., szerda, 18 óra: Kaposvári KK–DEAC.

A középház állása:

1. Kaposvári KK (30 16–14 2421–2372) 0.77,

2. Kecskemét (30 16–14 2402–2500) 0.77,

3. MVM-OSE Lions (30 1416 2339–2334) 0.73,

4. Szedeák (30 14 16 2574–2543) 0.73,

5. DEAC-Tungsram (30 13 17 2454–2461) 0.72.



Fotó: L. R.

Szombaton a szegedi együttes látogat a Kaposvár Arénába