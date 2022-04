Az ünnepnapi meccsre a hazai szurkolók mellett a vendégek drukkerei is kilátogattak a Kaposvár Arénába, így remek volt a hangulat.

Nem volt kérdés, ezt az összecsapást leginkább a Swietelsky irányította, míg a Diamant csak néhányszor szólt bele az állásba vagy épp fordítottak azon, de maradandót inkább a harmadik játszmában okoztak, amelyben sokan azt hihették, hogy ismét meglehet a szettgyőzelem, mint az első bajnokin. Ám ezúttal a bravúr elmaradt.

Az előző találkozói babona sem vált be, miszerint aki megszerzi az etap első pontját, azé a győzelem is. Az első és harmadik felvonásban is a kaposváriaké volt az első egység, de a siker nem történt meg. A békéscsabaiak blokkjai ismét nehezen voltak áttörhetők, illetve a hazaiak stresszesen játszottak, amely kellemetlen hibákhoz vezetett.

A második játszmában a somogyiak összeszedettebben és agresszívabban röplabdáztak, ám a hosszabb labdameneteket a viharsarkiak tudták érvényesíteni, amely egyre jobban elkeserítette mind a játékosokat, mind a szurkolókat. Mindezek ellenére a Diamant jelesre vizsgázott a küzdeni akarásból, de ez nem volt elég, a vendégek jobban lendületben maradtak a véghajrában.

A harmadik felvonás hasonlított az első mérkőzés harmadik etapjára, ahol – az akkor vendég – kaposváriak elhúztak ellenfelüktől, majd megnyerték a szettet. A felállást egy darabig tartani tudták, ám a csabaiak kiegyenlítettek és át is vették a vezetést, a somogyiak mestere, Vincent Lacombe egy figyelmeztetést kapott. Az egész elődöntői párharc során talán ez a játszma volt a legkiélezettebb, végig ott volt a remény, hogy a Diamant még javíthat, de végül az előny és a győzelem is a Swietelsky kezében landolt.

Folytatás kedden 18 órakor Békéscsabán.

1. MCM-Diamant KNRC–Swietelsky-Békéscsaba 0–3 (19, 20, 21)

Kaposvár Aréna, 350 néző. Vezette: Tillmann, Sík.

1. MCM-Diamant: Matic (9), Wirth (1), Bashnakova (11), Szedmák (10), Lemmens (10), Grbac (5). Csere: Szpin, Hegyi (liberók), Budai (-). Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Swietelsky-Békéscsaba: Bodnár (5), Kornienko (5), Klisura (16), Pekárik (7), Drpa (16), Glemboczki (10). Csere: Molcsányi (liberó), Szatmári (-). Vezetőedző: Tóth Gábor.

Vincent Lacombe: - Békéscsaba ma a játék minden elemében jobbnak bizonyult, védekezésben és támadásban egyaránt. Kritikus helyzetekben jobb döntéseket hoztak a teljes meccs alatt. 4-es ütő és átló poszton is sokkal nagyobb kockázatot kell vállalni, ahhoz, hogy meccset tudjunk nyerni a Békéscsaba ellen.

Tóth Gábor: - Az eredmény ellenére szorosabb mérkőzés volt, mint az első. Támadásban pontatlanok voltunk, viszont mindezt nyitásfogadásunk kompenzálta, valamint a fontos pillanatokban nem remegett meg a kezünk és helyén volt a szívünk.