Hol máshol, mint a Kapos Horgászcentrum Füredi úti főhadiszállásán találkoztunk Nagy Gergellyel, hellyel kínált, s a választásunk két feeder székre esett, mögöttünk pedig minőségi botok jelezték, jó helyen járunk, ha a pecáról akarunk beszélgetni. A harminchat esztendős sporthorgász olyan odaadással és alázattal szólt a hobbijáról, hogy egyből kiderült, nem csak a hivatása, a hobbija is a tavak faggatása. S ezt versenyszinten is teszi és az ő, illetve a SOMOGYHESZ csapattal elért eredmények önmagukért beszélnek.

– A csapatunk neve SOMOGYHESZ, azaz Somogy megyei horgászegyesületek szövetsége – fogalmazott Nagy Gergely –, ezt az együttest úgy kell elképzelni, mint egy megyei válogatottat, mely a method országos bajnokságon vesz részt.

– 2020 júliusában Szegeden, a Maty-éri evezőspályán rendezett II. Method Feeder klubcsapat ob-n – 25 egylet közül – az előkelő negyedik helyet szereztük meg, egy esztendővel később a bátonyterenyei Maconkai-víztározón, ahol 29 egység küzdött egymással, a hetedikek lettünk, ráadásul miénk volt a legnagyobb hal, egy 22,5 kilogrammos tokhal – tette hozzá.

A SOMOGYHESZ idei gárdáját Szabó János, György Martin (csapatkapitányok), Bank József, Bunovácz Róbert, Zádori Péter, Pintér Zsolt, Sudár Gergő, Hegedüs Péter és Nagy Gergely alkotja. – Az idén is Maconkán lesz a megméretés május végén – tette hozzá. – A tározón három pályát alakítanak ki, az egyes a nemzetközi versenypálya, ezen rendezték a világbajnokságot is, a kettes a déli, a hármas pedig az előtározó. Mind a három teljesen más, az egyiken nagy halakat lehet fogni, a másikban hemzsegnek a törpeharcsák, s közöttük kell pontyot fogni, a harmadikban pedig keszegek, s négy-öt kilós pontyok vannak.

Mivel method-módszerről van szó alaposan lekorlátozták a felszerelést.

– Csak monofil zsinórral lehet pecázni, minden fonott tilos – avatott be a részletekbe Nagy Gergely. – Az etetés mennyiségét is megszabják és csak szakáll nélküli horgot lehet használni. Gyakorlatilag a csapat minden tagjának az összes felszerelését el kell vinnie a versenyre, mert minden körülményhez alkalmazkodnunk kell. A csapatból egyszerre négyen horgásznak, s az ő pontjaik adódnak össze, aki a legkevesebbet kapja, nyert. Minden pecásnak van háttere, aki folyamatosan segít neki, tájékoztatja az aktuális állásról, helyzetről, gyakorlatilag ő a versenyző hátsó szeme, ami mindent lát. A szektorba viszont csak a két kapitány mehet be.

Az ob előtt vannak tréningnapok, mely alatt fel lehet készülni, s az ott kidolgozott taktikát használja az egész csapat.

– Azt viszont ugye nem lehet tudni, ki, melyik pályára kerül – hangsúlyozta –, így mindegyiket ismernie kell mindenkinek. Az eddigi tapasztalatokból kiindulva a sorsolás talán a legfontosabb tényező, hiszen egy jó hely már fél siker. Az első alkalommal rossz helyet húztunk, másodjára közepeset, reméljük, az idén mellénk áll a szerencse.

A felkészülésről szólva Nagy Gergely elmondta, a Somogy megyei method-bajnokságban szereplők közül válogatták ki a tagjaikat, azaz aki jó eredményt ér el, bekerülhet a csapatba. Minden nagy erőpróba előtt van egy megbeszélés, ahol minden információt összeszednek az adott helyszínről. Böngészik a YouTube-ot, felhívják az ismerőseiket, azaz minden információt összeszednek, amit csak lehet. Néha azonban az is elég, ha tudják, mekkorát kell dobni, hiszen akkor már ki tudják választani a bothosszúságot.

– Mi nem „gyári” együttes vagyunk, így bár rengeteg segítséget kapunk a Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetségétől, de sokat kell improvizálnunk – emelte ki. – S ezáltal nagyon nehéz az élmezőny közé kerülni, ezért is nagy eredmény a negyedik és a hetedik helyezés, hiszen a riválisaink napi szinten pecáznak, versenyeznek. De igyekszünk folyamatosan előrébb lépni, s jelenleg nagyon erős a csapatunk. A tavalyi szereplésünket szeretnénk az idén túlszárnyalni, s bízunk a dobogóban, pláne úgy, hogy van már infónk, tapasztalatunk a helyszínről, s tavaly két tagunk is az utolsó nap szektor egyet tudott horgászni.

Nagy előnyt jelentett számára, hogy a Kapos Horgászcentrumban dolgozik, hiszen nap mint nap találkozik az új termékekkel, és minden információt össze tud gyűjteni, ami a versenyzéshez kell, s támogatást is kap a KHC-től.

A minap rendezték a bonnyai horgásztavakon a szezonnyitó, KHC-kupa elnevezésű versenyt. Nagy Gergely pedig több mint 72 kg hallal az első helyen végzett.



Fotó: MW