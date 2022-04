A hétvégén tartották a Duna Arénában a XXX. Utánpótlás Felnőtt és Masters Szinkronúszó Országos Bajnokságot. A neves megméretésen a Kapos Dynamic Sport és Szabadidő Egyesület mellett még a magyar válogatott, illetve a szomszédos országok csapatai is részt vettek. A somogyiak ezúttal a felnőttduó-formációjukkal ugrottak vízbe, amely három-négy komoly zenéből áll.

– Régen volt már felnőttduónk, de idén ismét indulhatunk ebben a kategóriában Mazaga Fannival és – a még csak junior korosztályú – Ihárosi Grétával – mondta Laski Vivien, a Kapos Dynamic SE vezetőedzője. – Együtt először a márciusi Orka Kupán mutathatták be koreográfiájukat, akkor a dobogó harmadik fokára állhattak fel. Azóta pedig már alakítottunk a produkción, nehezebb elemek kerültek bele, ezáltal látványosabb lett a kűr, valamint a végére került egy páros elem, amely így növeli a duó értékét. Az egyik jellegzetessége pedig, hogy nincs nagyon benne pihenő, végigdolgozzák a sportolók az egész koreográfiát.

A lányok csupán január óta edzenek együtt, a körülményekhez képest pedig hamar össze tudtak szokni. Ezt jól mutatja az, hogy az országos bajnokságon negyedikek lettek, nagyon közel a dobogóhoz, hiszen a második helyezettől is csupán három tizeddel maradtak le.

– A versenyt ismét csak dicsérni tudom, nagyon jó megméretéseket szerveznek a Duna Arénában – emelte ki az edző. – A lányok nagyon ügyesek voltak, elképesztően magasan dolgoztak, szinkronitásban is szuperek voltak, nagyon megérdemelték volna a dobogót.

Ám így sem lehetnek csalódottak, hiszen a kaposvári szinkronúszás életében először érték el a hetven pontot.

– Elértük a bűvös hetes számot, ami nagy szó az egyesület életében, mivel ezt még nem sikerült elérni, még a közelébe sem voltunk, mindig hatvanhét vagy hatvannyolc volt a legmagasabb pontunk – hangsúlyozta. – Egészen pontosan 70,7667-et kaptak, közel a hetvenegyes egységhez.

– A pároson természetesen még fogunk változtatni, mert vannak benne kisebb hibák, szeretnénk még jobban felturbózni, hogy akár hetvenegy vagy hetvenkettő pont fölé menjen a produkció értéke – tette hozzá Laski Vivien. – Az apró pontatlanságok is azért fordulhattak elő, mert nagyon izgultak a lányok, valamint nincsenek még teljesen egymáshoz szokva, hiszen tényleg mindössze pár hónapja készülnek együtt. De az biztos, hogy kihozták magukból a maximumot, mindent beleadtak a duóba és élvezték a versenyt.

A következő felvonás a pécsi Hullám Kupa májusban, amelyen az egyesület minden korosztálya indulni fog. Az ob után kapnak pár nap szünetet a lányok, hogy utána újult erővel kezdhessék meg a felkészülést. Ezen a versenyen egyértelműen a dobogószerzés a legfőbb cél, minden kategóriában. Május végén pedig a szinkronúszók életében talán a legfontosabb nemzetközi verseny veszi kezdetét, a Hungarian Open, ahol minél eredményesebb szereplést vár a Kapos Dynamic SE.





Fotó: MW