Nem kezdett rosszul a NEKA, a Fradi húsz perc után vezetett első alkalommal (8-9), ám ez nem tartott sokáig, a szünetben már kettővel mentek a házigazdák. Az első harminc percben remekül védekeztek a somogyiak, Palasics kilenc védéssel zárt, egy estben pedig a kapufa volt segítségére, támadásban pedig Temesvári volt a legeredményesebb néggyel, a háromig jutó Straniggot megelőzve.

A szünet után nem igazán találták a ritmust a bogláriak, közel hat percet kellett várni az első találatukra, amit Sisa szerzett (14-13), a folytatásban aztán némileg magukra találtak Sótonyi edző tanítványai, bár ez nem tartott sokáig, mindössze a negyvennegyedik percig, Papp Tamás találatával akkor vezettek utoljára ezen a bajnokin (18-17). Nagy egyenlítése után Ónodi révén vették át a zöld-fehérek a vezetést, amit már kis sem adták a kezükből. A házigazdák jól küzdöttek, Győri kapus egész pályás találata után háromgólos hátrányban sem adták fel, Kiss és Stranigg révén bejöttek egyre (22-23), ám ennél közelebb nem jutottak a hátralévő hat percben, az utolsónak is háromgólos Fradi előnnyel vágtak neki (23-26).

A NEKA nem teljesített rosszul a tabellán ötödik, szintén magyar és ezen belül is a fiatalabb korosztályra építő ellenfelével szemben, ráadásul a Gyöngyös elleni Ligakupa kiesés tapasztalatait is jól hasznosította Sótonyi László, ám minőségben több volt a Ferencváros, mely - mint bebizonyosodott – „mélyebb” kerettel rendelkezik. Balatoni oldalon a megoldás talán egyes játékosoknál a még több játékperc jelentene… A két pontban hatalmas szerepe volt Nagy Bencének, aki egygólos előnyüknél (23-24) csapata utolsó két találatát lőtte. A két klub őszi meccsén is nyerő embernek bizonyult, akkor hét találatot ért el, hatot akcióból, amivel a fővárosiak legeredményesebb játékosa volt. Ezúttal kevesebb is elég volt tőle…

A szünet után Palasics védéseinek száma visszaesett négyre, így az első félidei tizenegy után ebben a harminc percben már tizenötöt kaptak a balatoniak. Támadásban sem tudták megismételni az első félidőt, a fordulás után Papp Tamás volt a legeredményesebb, néggyel, akinek mindegyik találata a negyvenkettedik perc után született.

K&H férfi kézilabda liga – 22. forduló

Nemzeti Kézilabda Akadémia – Ferencvárosi TC 25–26 (13–11)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 250 néző, Vezette: Andorka Miklós, Hucker Róbert.

NEKA: Palasics – Krakovszki Zs., Temesvári 5, Dely, Papp T. 4, Stranigg 5, Krakovszki B. 4(3). Csere: Aleksza (kapus), Kiss A. 2, Mikita B. 1, Simotics 1, Sisa 3(1), Kecskés, Fekete D. Vezetőedző: Sótonyi László.

Ferencvárosi TC: Zernovic – Bujdosó 2, J. Mikita, Andjelic 3, Debreczeni 2, Nagy B. 6 (3), Kovacsics 1. Csere: Győri K. (kapus) 1, Ónodi-Jánoskúti 4, Prainer 1, Füzi 4, Imre B., Pordán 2, Bognár A., Bohács. Vezetőedző: Horváth Attila.

Hétméteresek: 6/4 (4/3), illetve 3/3 (1/1).

Kiállítások: 6 perc (2 perc), illetve 6 perc (2 perc).

Horváth Attila: Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen három hét után léptünk újra pályára egy fiatal, lendületes csapat ellen. Jó hangulatban készültünk, de az első félidőben nem megfelelően álltunk hozzá a játékhoz, sablonokat lőttünk és a NEKA kapusa extrát védett és kihagytuk a ziccereket és a védekezés sem állt össze. Félidőben rendeztük a sorokat és jól jöttünk ki. Volt védekezés, volt sáncolás és ebből gyors, szellemes támadásokat tudtunk vezetni. Küzdelmes meccs volt, a végén még akármi is lehetett volna, de volt annyi előnyünk, hogy azt meg is tudtuk tartani.





Sótonyi László: Gratulálok a Fradinak a győzelemhez, ma is látszott, amiről már korábban is beszéltem: nekünk mindenben száz százalékot kell nyújtanunk. Abban a pillanatban, hogy ez nem történik meg, kijön a kor, a rutinbeli és a fizikai különbség, amit a mérkőzés végén láthattunk is. Ez nem könnyű feladat, de úgy gondolom, mentálisan, stratégiailag nem adtuk fel, végig meccsben voltunk, küzdöttünk, hajtottunk, a srácok megérdemlik a dicséretet. Fontos szakasz jön a bajnokságban fontos meccsekkel, és nekünk ezeket a tanulságokat le kell vonnunk és dolgoznunk kell tovább.