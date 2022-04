A barcikaiakat kellően felpaprikáz(hat)ta az elődöntő első kaposvári összecsapása, ahol 144 percen át gyötörte egymást a két társulat, s végül csak a 14 (!) mérkőzéslabda döntött. Kazincbarcikán közel sem volt ekkora csata: a házigazda Vegyész RC kerek 70 perc alatt lerendezte a meccset...

A nyitójátszmában csak 7–7-ig tudtuk tartani a lépést a kazincbarcikai együttessel. Ekkor meglódultak négy ponttal (11–7), a folytatásban pedig csak egyre tovább nőtt az előnyük. A második játékrészt is a hazaiak kezdték jobban. Már 15–7 arányban vezetett a Vegyész, amikor – legalábbis ekkor azt hittük, pontosabban reménykedtünk – magához tért a Fino-Kaposvár, és sikerült felzárkóznia három pontra (16–13). Az már egy egészen már kérdés, hogy ezután a házigazdák csupán három pontot engedélyeztek ellenfelüknek. A harmadik, utolsó felvonásban volt, amikor még vezettünk is. Egészen 10–9-ig mondhatni fej fej mellett haladt a két csapat, majd a sokkal jobban játszó, a győzelmet jobban akaró Vegyész RC Kazincbarcika pontot tett a találkozó végére.

A találkozó krónikájához tartozik, hogy a vendég somogyiak majd kétszer annyit hibáztak – s így pontokat ajándékoztak az ellenfelüknek –, mint a házigazda barcikaiak. Hogy teljes legyen az összkép: egy híján 30 alkalommal rontottunk, ugyanakkor ezzel szemben csak 27 pontot szereztünk...

Hétfőn 18 órakor a Kaposvár Arénában játsszák majd a bajnoki elődöntő harmadik felvonását, s az is biztos, hogy pénteken újra összecsap majd egymással a két társulat. Csak hát az nem mindegy, hogy a péntek esti negyedik összecsapást a Fino-Kaposvár, vagy pedig a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika alakulata várhatja majd kedvezőbb pozícióból...



GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika– Fino-Kaposvár 3–0 (15, 16, 13)

Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, 450 néző. Vezette: Halász T., Halász E.

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika: Páez (7), Cupa (8), Juhász P. (10), Bibók (8), Blázsovics (11), Moraes (2). Csere: Dudás T. (liberó), Budai (liberó), Csizmadia (–). Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Fino-Kaposvár: Garchet (–), Hubicska (5), Vasquez (4), Milovanovics (8), Bögöly (7), Sandoval (2). Csere: Bozóki (liberó), Ouyachi (1), Kiss M. (–), Iván B. (–), Radovics (–). Vezetőedző: Ruben Wolochin. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása

1. játszma: 2–0, 5–4, 7–7, 11–7, 15–11, 20–13, 25–15 (23 perc).

2. játszma: 2–0, 5–2, 10–5, 15–7, 16–13, 20–15, 25–16 (25 perc).

3. játszma: 5–3, 10–7, 10–9, 14–9, 15–11, 20–12, 25–13 (22 perc).



A másik elődöntőben:

Bp. MAFC-BME– Bp. Épker-Pénzügyőr SE 3–1 (20, –19, 18, 22)

Az állás: 1–1. Folytatás vasárnap 18 órakor a Pénzügyőr Kőér utcai sportcsarnokában.

A bosnyák Marko Milovanovics volt a legeredményesebb kaposvári a nyolc pontjával

Fotó: Muzslay P.