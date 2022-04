A balatoniak elleni lesz – az elmaradt Szombathely ellenit leszámítva – a zöld-fehérek tizenheteik tétmérkőzése hazai pályán – ami a bajnokságban a népligeti Elek Gyula Aréna, a Bajnokok Ligájában pedig Érd – ebben a szezonban és eddig még egyszer még nem kaptak ki! Mindössze az orosz Rostovnak (25-25) és a dán Esbjergnek (31-31) sikerült egy-egy ikszet összehoznia, az utóbbi volt az egyetlen, amely harminc fölé jutott ellenük…

Nem a legjobb előjel, de a balatoniakat sem szabad leírni, hisz hat győztes – öt bajnoki és egy magyar Kupa – találkozóval a hátuk mögött érkeznek, ahhoz a Fradihoz, mely meglepetésre kiesett a Bajnokok Ligájából a Ljubljana ellenében már a legjobb tizenhat közt, vagyis még a nyolcig sem jutott. Ez a csalódottság pedig kihathat erre a bajnokira…

A hazai oldalon bíznak benne, hogy a Bajnokok Ligájában felvett sebességük megmarad, mert azzal Jezicék nem igen tudnának mit kezdeni. Klujberték sem gépek azonban, tizennyolc nap alatt ez már a hatodik meccsük lesz, három naponta pályán vannak, ami azért nem biztos, hogy segít az említett sebességet megtartani. Siófokiakét sem lehet alábecsülni, hisz kétszer legyőzték a Vácot, egyszer pedig a Mosonmagyaróvárt és ezek is jó tempójú, harcos hatvan percek voltak, még ha nem is Bajnokok Ligája színvonalúak. Frissebbek valószínűleg a siófokiak lesznek, hisz tizennyolc nap alatt nekik ez „csak” a harmadik összecsapásuk lesz, nem a hatodik.

A Kiss Szilárd Sportcsarnokban tavaly novemberben, a még Danyi Gábor irányította hazaiak ellen kettővel nyertek Elek Gábor tanítványai (31-33), akik most is egyértelmű esélyesek. Remélhetőleg Uros Bregarral a kispadon tizennégy találkozóból tizenkettőt megnyerő Janjusevicék teljesítményükkel igazolják az eddigi eredményeiket és nem adják könnyen ezt a két pontot. A Fradi feltérképezésében nagy segítsége lehetett a szlovén trénernek Sirián, hisz az utóbbi Behnke sérülése után „kölcsönben” két bajnokin és három BL találkozón segítette a zöld-fehéreket, mielőtt visszatért volna a Balaton partjára. Minden estre jó erőfelmérő lesz ez mindkét együttesnek, hisz a a Magyar Kupa négyes döntőben is összecsapnak május 28-án, a debreceni Főnix Arénában.