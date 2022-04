Andreas Vollmer, a magyar női röplabda-válogatott új szövetségi kapitánya a napokban hirdette ki a válogatott keretet az Arany Európa-ligára. A csapatban kaposvári játékos is érdekelt lesz.

Szedmák Réka sok sportágat kipróbált már, kosarazott, vízilabdázott, lovagolt és vívott is mielőtt rátalált volna a röplabdára 2012-ben a Vasas Sport Clubnál. Az együttes felnőttcsapatában egy évet töltött, majd 2017-től három esztendőig Békéscsabán játszott és 2020-tól az 1. MCM-Diamant KNRC játékosa.

A röplabdázó a Mate Kaposvári Campuson másodéves gyógypedagógia szakos hallgató és abban a szerencsés helyzetben van, hogy össze tudja egyeztetni a sportot a tanulással. Ha vizsgája van, akkor az egylet rendszerint elengedi, ha pedig az egyetemen nem tud részt venni az órákon a röplabda miatt, akkor segítenek neki a pótlásban és abban, hogy gond nélkül mehessenek a tanulmányai.

Sok szép eredményt elért már a tízéves röplabda pályafutása alatt. Amelyre igazán büszke, hogy a Vasas csapatával az összes korosztályos bajnoki címet megnyerték, illetve Békéscsabán az első szezonjában megnyerték a magyar bajnokságot, azt az idényét nagyon sikeresnek könyveli el. Kaposváron tavaly pedig sporttörténelmet írtak a kaposvári női röplabda életében, hiszen soha nem látott sport­eredményeket értek el, a magyar kupában bronzérmet szereztek és az ország negyedik legjobbjai lettek. Idén is az a cél, hogy még előrébb vigyék a sikert és egy dobogós helyezéssel zárhassák a bajnokságot.

A négyes ütő számára nem újdonság a válogatott pozíció. Többször is volt utánpótlás-válogatott, így különböző nagyobb eseményeken is részt vehetett, mint az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál és a korosztályos Európa-bajnokság.

– 2018-ban az első békéscsabai szezonom után kerültem be először a felnőttválogatottba, akkor ott voltam az Arany Európa-ligán, ahol a második helyet értük el, illetve a Challenge Kupán is játszottunk Peruban – emelte ki a huszonegy éves játékos.

Idén újra játszhat a keretben négyes ütő poszton az Arany Európa-ligán. Május kilencedikén kezdik a felkészülést, amely attól függően még módosulhat, hogy a bajnoki döntő, a bronzmérkőzés és a hely­osztók mérkőzései mikor zárulnak le. Az első összecsapásra május huszonnyolcadikán kerülhet sor Budapesten a románok ellen.

– Az idei szezon nagyon hasznos volt, mert végig tudtam játszani az összes mérkőzést, sok játéklehetőséget kaptam, így ezt szeretném a későbbiekben kamatoztatni akár külföldön, akár itthon – hangsúlyozta Szedmák Réka.

Fotó: Muzslay Péter