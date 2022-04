Budapesten álltak színpadra a kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói, akik ezúttal az IFBB Gyermek Fitnesz Magyar Kupán mutatták be, mennyit ér a rengeteg edzés és a kitartó gyakorlás. Az eredményekből kitűnt, az egyesület vezetőedzője, Prukner-Sas Médea és edzője, Szrnka Vanessza remek munkát végzett: a 19 kaposvári produkcióból 14-et díjazott éremmel a zsűri. A Bakó-Sas Fitnesz SE legkisebb, hat–nyolc évesekből álló csapata először mutatta meg tehetségét versenyen, s rögtön egy ezüstéremmel nyitottak az ifjú hölgyek.

– A sok edzés és munka, illetve a gyerekek szorgalma és hozzáállása által beértek a gyakorlatok – mondta Prukner-Sas Médea, a Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője. – A fejlődésnek köszönhetően sokkal jobban szerepeltünk, mint márciusban. Ezek alapján a kaposvári IFBB pontszerzőversenyen még jobbak lehetünk.

A budapesti Magyar Kupán közel háromszáz fellépő 220 produkcióját láthatták a nézők. A kaposváriak ezúttal is kiemelkedtek a mezőnyből, még úgy is, hogy betegség miatt két számmal kevesebbet mutattak be a zsűrinek.

Aranyérmesek: Sovák Réka (A 2011), Szabó Kinga (A 2007), a Karnevál csapat (tagjai: Tóth Anilla Netti, Ernst Anna, Fodor Noémi, Balázs Bernadett, Péterfi Anna, Pető Luca, Varga-Orvos Viola, Ojtó Lola).

Ezüstérmesek: Tóth Anilla Netti (B 2011), Székely Adél (B 2007), az Angyal-Ördög csapat (tagjai: Tóth Anilla Netti, Bali Luca, Kiss Zsófia, Sovák Réka), a Soda&Yoda csapat (tagjai: Dobrovóczky Panna, Német -Jó Aliz, Bárány Dóra, Réti Fanni, Erdélyi Olívia, Tömösváry Zorka).

Bronzérmesek: Bali Luca (A 2009), Kordély Szonja (B 16 év felett). Minősítő verseny érmesei. Aranyérmesek: Péterfi Anna (2012), Balázs Bernadett (2012), Pető Luca (2011), Varga -Orvos Viola (2011). Ezüstérmes: Ojtó Lola (2010). További eredmények: 4. hely Fodor Noémi (B 2012). 6. hely: Sándor Kincső (B 2008), Horváth-Bank Norina (B 2007), 7. hely Kiss Zsófia (B 2009), 8. hely Ernst Anna (B 2010).