A bajnokságban hattal nyert a Gyöngyös Balatonbogláron (29-35), ám ebben a kupasorozatban csak magyar játékosok szerepelhetnek, ami ezúttal az eredményen is nyomot hagyott, még akkor is, ha Vasic, Ubornyák, Varasdán, Vilovski, Papp és Gráf azért most is ott voltak a pályán. Markez, Mitar, Duris és a kapus Tomic nélkül persze más ez a Gyöngyös, mely ellen a NEKA remek második félidőt produkálva a harminchetedik perctől a lefújásig végig vezetve négygólos előnyt szerzett.

Sótonyi edző tanítványai a harmincnegyedik és a negyvenhetedik perc közt nem kaptak gólt, dobtak viszont nyolcat, vagyis egygólos hátrányból (13-14) hétgólos előnyt csináltak (21-14) Stranigg, Temesvári és Mikita kétszer, Papp és Dely pedig egyszer-egyszer vette be a gyöngyösi kaput ebben a periódusban. Ezt a hét még az ötvennegyedik percben is megvolt közte (26-19), ezért egyértelműen a hazai együttes lehet inkább csalódottabb a végeredmény miatt, köszönhetően annak, hogy az utolsó hat és fél percben már nem tudtak betalálni. Erre pedig több lehetőségük is volt, az utolsó ütést is ők vihették volna be, ám tizenkét másodperccel a vége előtt Krakovszki Bence büntetőt hibázott.