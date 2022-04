Nikházi tavasszal már másodszor volt nyerőember, hisz az Ajka elleni – szintén hazai – bajnokit is ő döntötte el, ami remek teljesítmény tőle, hisz ezt 372 perc alatt hozta össze! Üröm az örömben, hogy sérülés miatt kellett ezúttal lecserélnie Domján Attila edzőnek, akinek vezetésével tizenötödik (!) kapott gól nélküli bajnokiját játszotta az együttes. Az óbudaiak nem állították komoly kihívás elé őket, igazolták, hogy miért is övék a Szolnok mögött a második legkevesebb találat. Hutvágnernek nem akadt védeni valója, nem volt kaput eltaláló lövés! Kleisznek huszonöt méteres bombája volt talán a legveszélyesebb kísérlet, ám az is elment a bal kapufa mellett. A hajrában többet birtokolták ugyan a labdát, de ennél többre nem futotta tőlük. – Ma inkább a küzdelem dominált, folyamatos játék nemigen alakult ki, a fegyelmezett védekezésünknek köszönhetjük a három pontot – mondta Domján Attila, a BFC Siófok trénere. – Azt kaptuk a Siófoktól, amire számítottunk, az egész szezonjuk egy sikerszéria, mi pedig magunkhoz képest is gyengébben futballoztunk, így nem lehetett kérdés a végeredmény – tette hozzá Kemenes Szabolcs, a kerületiek trénere, akinek ez volt egymás után a negyedik veresége.



BFC Siófok– III. Kerületi TVE 1–0 (1–0)

Siófok, Városi Stadion, 200 néző. Vezette: Görög M.

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Horváth M., Varga B., Deutsch – Varjas, Nikházi (Szakály A., 53.) – Horváth P. (Krausz, 73.), Eördögh, Kiss B. (Balogh B., 73.) – Elek. Edző: Domján Attila. III. Kerületi TVE: Balázs. – Kulcsár D., Egerszegi, Fejes, Horváth D. (Bekker, 75.) – Köböl (Schuszter, a szünetben) – Kleisz, Rabatin, Barczi (Rajczi, 64.) – Daróczi (Mikitisin, a szünetben), Borvető (Birtalan, 56.). Edző: Kemenes Szabolcs.

Gólszerző: Nikházi (a 8. p.).





Fotó: Németh András