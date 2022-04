A NEKA csapata hazai pályán fogadta az Algyőt, amely 30–26-os győzelmet aratott a somogyiak ellen a női NB I./B-s kézilabda-bajnokság felsőházában. A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, a hetedik percben 4–2-re vezettek, és előnyüket őrizték végig a hatvan perc során. Az akadémistákból sok erőt kivett, hogy folyamatosan a felzárkózásért küzdöttek, és bár mindent megtettek, ezúttal a rutinosabb ellenfél gyűjtötte be a két pontot, tájékoztatott a neka.hu. Miután az Eger-Kozármisleny találkozó 23–23-as döntetlennel ért véget, a NEKA és az Eger egyaránt 18-18 ponttal áll a tabellán.

Legközelebb április harmincadikán, az FTC otthonában lépnek majd pályára a balatonboglári akadémisták. A találkozó 17 órakor kezdődik az Elek Gyula Arénában.



NEKA–Levendula Hotel Algyő 26–30 (14–15)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 250 néző. Vezette: Haskó, Natkai.

NEKA: Németh K., Zaj K. (kapusok) – Varga E. 5/4, Csíkos L. 7, Kajdon 4/2, Kellermann D., Faragó Luca 2, Csata P., Szabó A.1, Molnár D. 2, Horváth P.1, Pálmai L., Nagy II.L., Kovalcsik B.1, Szabó L., Vártok T. 3. Vezetőedzők: Bohus Beáta, Siti Bea.

Levendula Hotel Algyő: Dobó, Szalma, Gadányi (kapusok) – Vass, Nikolayenko 3, Miklós 7, Lovistyék, Zsilák, , Balázs, Farkas 1, Szepesi 10, Simon 3, Rózsa, Aracsi, Csáki 5, , Németh I. 1. Vezetőedző: Farkas József Dániel. Edző: Arany Zoltán.

Hétméteresek: 6/6, illetve 8/6. Kiállítások: 4 perc, illetve 8 perc.

Az eredmény alakulása. 7. perc: 2–4, 16. perc: 6–8, 24. perc: 9–13, 33. perc: 14–17, 39. perc: 16–21, 45. perc: 20–22, 52. perc: 21–26, 58. perc:24–28.

Bohus Beáta: – Most nagyon jól jön a csapatnak az egy hét szünet. Reméljük ez elég lesz ahhoz, hogy a következő két hónapban minden fronton helyt tudjunk állni. Nem lesz könnyű, de tudjuk, hogy a lányok – ahogy eddig is, néha erőn felül – mindent meg fognak tenni a sikerekért.

Németh Kata: – Meg akartuk nyerni a meccset. Egyik játékrészben sem tudtuk azonban teljesen megvalósítani, amit elterveztünk. Sajnálom ezt a két pontot is.

Csíkos Luca: – Végig lendületesen játszottunk, ez a lendület sokszor belevitt minket a technikai hibákba. Az eladott labdák és a kihagyott ziccereink száma túl nagy volt, egy ilyen mérkőzésen nem fér bele ennyi hiba. A második félidőben az ellenfél nagyobb előnyre tett szert és ezek után folyton csak felzárkózni tudtunk, de nem sikerült fordítanunk. Nagyot küzdöttünk most is, gratulálok a csapatnak, felemelt fejjel megyünk tovább!



A bajnokság állása felsőház

1. Békéscsabai ENKSE (14 12 0 2 430–356) 24 pont, 2. NEKA (14 8 2 4 378–339) 18 pont, 3. Eszterházy SC (14 8 2 4 402–383) 18 pont, 4. Kozármisleny SE (14 7 1 6 344–328) 15 pont, 5. Pénzügyőr SE (14 7 1 6 372–383) 15 pont, 6. Oxxo Energy Orosházi NKC (14 6 0 8 391–395) 12 pont, 7. Komárom VSE (14 6 0 8 377–384) 12 pont, 8. Levendula Hotel Algyő (14 6 0 8 370–417) 12 pont, 9. FTC U19 (14 5 1 8 426–429) 11 pont, 10. SZISE (14 1 1 12 331–407) 3 pont.

Az alsóházban a Csurgói Női KC a PC Trade Szegedi NKE alakulatát látta vendégül a hatodik fordulóban; Skaliczki László vezetőedző együttese a félidőben még csak egy góllal állt jobban riválisánál, ám a fordulás után magasabb fordulatszámra kapcsolt és végül tíz góllal diadalmaskodott.



Csurgói NKC–PC Trade Szegedi NKE 31–21 (13–12)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 100 néző. V.: Fekete T., Tóth D.

Csurgói NKC: Pusztai P., Németh Zs. 1, Gajdóczi B. (kapusok) – Tornóczky S. 3, Nemes N. 4/1, Takács I. 2, Vukcevic S. 4, Orsós A. 6/3, Kiskartali Zs. 1, Orell B. 4, Krenner F. 5, Megyesi M., Papp K. 1. Vezetőedző: Skaliczki László.

PC Trade Szegedi NKE: Hargitai N., Budai B. (kapusok) – Frányó L., Szécsi R. 4/1, Dudás D. 2, Homoki R. 1, Szabó F. 3, Baráth K. 1, Farkas A. 2, Csoknyai N. 4, Rácz P. 1/1, Kozma F., Lantos Sz., Szabó L. 3. Vezetőedző: Vadkerti Attila.

A Csurgói Női KC a következő játéknapon, azaz a hetedik fordulóban Gyálon, a Tempo KSE vendégeként lép majd pályára. A találkozót május elsején 18 órától rendezik.

A bajnokság állása, alsóház

1. Gárdony-Pázmánd NKK (14 11 0 3 401–343) 22 pont, 2. Kispest NKK (14 10 1 3 460–413) 21 pont, 3. Hajdúnánás SK (14 9 1 4 375–325) 19 pont, 4. Csurgói NKC (14 8 1 5 366–360) 17 pont, 5. Tempo KSE (14 7 2 5 399–365) 16 pont, 6. Mohácsi TE 1888 (14 7 1 6 373–343) 15 pont, 7. Szombathelyi KKA U19 (14 6 2 6 398–410) 14 pont, 8. PC Trade Szegedi NKE (14 4 1 9 372–441) 9 pont, 9. Győri ETO KC U19 (14 2 0 12 355–413) 4 pont, 10. Csepel DSE (14 0 3 11 361–447) 3 pont.





Fotó: Németh Levente