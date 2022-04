Már csak tíz nap és elrajtol a Giro d’Italia harmadik szakaszának kaposvári rajtja. Ennek örömére a város ismét hozott egy remek rendezvényt az érdeklődőknek, ahogy eddig is tette. Hiszen negyven nappal a rajt előtt a Giro kaposvári szakaszát tekerték le a sportolni vágyók. Harminc nappal a Kossuth téren egy jó hangulatú családi roadshow-t szerveztek, húsz nappal előtte egy egyenkénti indítású versenyben megismertették a várost a résztvevőkkel, most pedig letekerték a Giro d’Italia teljes távját, amely 3410 kilométer ebben az évben. A tekerés nyolckor kezdődött.

Forrás: Lang Ró

– Az XL-Fittlesz Sport, Fitness és Wellness Szabadidő Központ jóvoltából tizenhét darab spinning kerékpárt kaptunk, amelyekkel tekerni lehetett – mondta Péter Attila, rendezvényszervező. – Kerékpáronként kettőszáz kilométert kellett tekerni, hogy meglegyen a teljes táv. Az utolsó tíz kilométeren pedig egy nagy hajrát csináltunk, azért is állítottuk fel jelképesen a Kaposvári Kaput, mintha tényleg a célba érkezett volna az egész mezőny. A tekerők egy számlálószerkezeten tudták követni a táv teljesítését kilométerről kilométerre.

A rendezvényre csapatok jelentkezhettek. Többek között részt vett a sportcsapatok közül a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, akik négy kerékpárt is hajtottak, illetve a Kaposvári Kerékpáros Klubtól is tekertek. Nagy munkáltatók is jelen voltak, a Kometa és a Videoton egy-egy csapattal, a Polgármesteri Hivatal két együttest is indított, de a Katasztrófavédelemtől, a Zeneiskolából, a Honvédségtől is tekertek többen. Az egyik spinning kerékpárt az XL-Fittlesz direkt azért küldte, hogyha egy vállalkozó kedvű érdeklődő arra járna, akkor ő is kerékpárra tudjon pattanni.

Ezenkívül levágásra került a tízes szám a visszaszámláló-berendezésről, valamint felavattak egy márványból készült emlékkövet, amely a Kossuth tér kövezetébe van besüllyesztve, így ez örök emlék lesz a város számára.

Miután lekerült a centi, Szita Károly, Kaposvár polgármestere, Dér Tamás alpolgármesterrel, Giacomo Pedranzini, Kometa 99 Zrt. tulajdonossal Stephen Roche Giro-győztessel közösen pattantak nyeregbe.



