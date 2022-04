Fájó emlékeink vannak a Vegyészről. A Magyar Kupában az első felvonást simán behúztuk Kazincbarcikán, aztán a kaposvári visszavágón – ahol csak fel kellett volna tenni az i-re a pontot – alaposan visszavágtak. Több játszmalabdánk is volt, amivel eldönthettük volna a tovább jutást, ám a Vegyész hatalmas csatában fordított, s végül ők jutottak be a Magyar Kupa idei fináléjába, ahol aztán ezüstérmesek lettek, a Fino-Kaposvár társulatának pedig bronzérem jutott.

A vendég Vegyész kezdett jobban a Kaposvár Arénában, s egészen a nyitó játszma végjátékáig vezetett. A hajrában aztán megrázta magát a házigazda Fino-Kaposvár alakulata, s pontot tett az első felvonás végére. A folytatásban eleinte a somogyiak vezettek, az összefogottan játszó és küzdő, jobban koncentráló barcikaiak azonban fordítani tudtak. A harmadik játékrész ismét a vendégeké volt. Bár a hajrában kétszer sikerült átvennünk a vezetést (21–20, majd 22–21), a szett végén mégis a borsodiak örülhettek. A negyedik felvonásban aztán szerepet cserélt egymással a két küzdő fél. Most egyértelműen a kaposváriak diktálták a tempót, uralták a mérkőzést, s majd két órányi csata után minden kezdődhetett elölről.

A mindent eldöntő ötödik, rövidített utolsó játszma volt a legizgalmasabb, amely amúgy a leghosszabb ideig – fél óránál is tovább – tartott. A Vegyész RC szerezte az első két pontot, azonban a Fino egylete villámgyorsan fordítani tudott. Igaz, ehhez kellett a vendégek venezuelai karmesterének, Paeznek a piros lapja is, amelyet reklamálásért kapott, s a szabályok értelmében jutalomponttal gazdagodtak a kaposváriak. A közjáték ellenére is egyenlített a Barcika, majd felváltva szerezték pontjaikat a csapatok. A játszma hajráját a Fino-Kaposvár vár(hat)ta előnyösebb helyzetből, azonban a borsodiak nemcsak ledolgozták a hátrányukat, hanem meccslabdához is jutottak. Meg még utána hat másikhoz, mire a Fino rendezni tudta a sorait. Ezután már csak a kaposváriaknak voltak mérkőzéslabdáik, amelyek közül a hetediket sikerült győzelemre váltani. Amúgy érdekes látvány volt, ahogy hol a Fino, hol pedig a Kazincbarcika cserejátékosai befutnak a pályára ünnepelni, ám a sporik gyorsan lehűtötték a kedélyeket. Mutatták, hogy uraim, nincs még vége a meccsnek, folytatódik az ütközet...

A bajnoki elődöntő első összecsapásán a pontkirály a Fino-Kaposvár bosnyák légiósa, Marko Milovanovics volt, aki 21 pontot termelt; kettővel maradt csak el tőle Bögöly Gábor. A barcikaiaik legponterősebb játékosa a 23 éves Bibók Balázs volt, aki a mérkőzés végére 19 pontig jutott.

A következő mérkőzés – a párharc az egyik fél három győzelméig tart – a jövő héten csütörtökön 18 órakor lesz Kazincbarcikán.

Fino-Kaposvár–GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 3–2 (22, –20, –23, 17, 25)

Kaposvár Aréna, 350 néző. Vezette: Szabó P., Adler.

Fino-Kaposvár: Garchet (2), Hubicska (13), Sandoval (14), Milovanovics (21), Bögöly (19), Ouyachi (2). Csere: Bozóki (liberó), Kiss M. (4), Iván B. (–), Radovics (–), El Azhari (–), Vasques (3). Vezetőedző: Ruben Wolochin. Edző: Demeter András György.

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika: Paez (6), Cupa (16), Juhász P. (14), Bibók (19), Blázsovics (16), Moraes (7). Csere: Dudás T. (liberó), Csizmadia (–), Péter B. (–), Szabó D. (–), Árva (–). Vezetőedző: Toronyai Miklós.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 3–5, 5–9, 9–9, 9–13, 12–15, 18–20, 21–20, 21–22, 25–22 (30 perc).

2. játszma: 5–4, 9–9, 9–11, 12–15, 17–20, 20–25 (27 perc).

3. játszma: 5–4, 6–10, 11–15, 18–20, 21–20, 22–21, 22–24, 23–25 (27 perc).

4. játszma: 5–2, 10–6, 15–12, 18–12, 20–13, 24–15, 25–17 (25 perc).

5. játszma: 0–2, 4–2, 4–4, 8–7, 10–7, 10–9, 11–11, 14–12, 14–15, 15–16, 16–17, 17–18, 18–19, 19–20, 21–20, 22–21, 22–23, 24–23, 25–24, 27–25 (35 perc).

A másik elődöntőben:

Bp. Épker-Pénzügyőr SE–Bp. MAFC-BME 3–2 (–21, 23, –22, 15, 10)