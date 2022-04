A szezon alapcélját, a biztos bent maradást már kiharcolta a Kaposvári VK együttese, amely a rájátszásban a kilencedik helyért szállt harca. Első körben az UVSE ellen, amellyel szemben a hét pontig tartó küzdelmet négy-egyes hátránnyal kezdte, ugyanis ősszel, hazai medencében egy döntetlenre futotta a somogyiaktól, akik pár héttel ezelőtt sima vereséget szenvedtek az UVSE otthonában. Itt volt tehát az esély a visszavágásra. Az első negyed elején felváltva estek a szebbnél-szebb gólok, elég csak Kacper Langiewicz mesteri centergóljára, Vindisch Ferenc kapufás találatára vagy éppen a másik oldalon Bencz Rolf ejtésére gondolni. A hazaiak azonban nemcsak szép, hanem fontos gólokat is szereztek, különösen Juhász-Szelei Norberté volt az, mellyel kétgólos előnyre tett szert a KVK. A második etap nyitányaként Kakstedter Bendegúz szemfüles passzát újra Juhász-Szelei Norbert váltotta gólra, majd Kacper Langiewicz harcolt ki és értékesített is egy emberfórt, amivel megnyugtató előnyre tett szert a hazai csapat, amely hátul is remekelt.

A harmadik felvonás elején Horváth Ákos növelte a Kaposvár előnyét, majd a közepén az Újpest Korbács Gábor kiállítása miatt négy percig emberhátrányban vízilabdázhatott, amit nem bírt el. A somogyiak minden szempontból a fővárosiak fölé kerültek, s látványos, szórakoztató játékkal már ebben a negyedben eldöntötték a pontotok sorsát. Az utolsó játékrész elején kiegészültek a vendégek, a Kaposvár viszont Kacper Langiewicz után Mijic Dávidot is elvesztette egy végleg cserés kiállítás után, majd egy perc múlva Damagoj Jajcinovic pontozódott ki, így kezdetek elfogyni Surányi László vezetőedző variációs lehetőségei, hiszen eltiltás miatt Aleksa Petrovski sem ugorhatott medencébe. Ezekben a percekben bizony szükség volt arra, hogy Csoma Kristóf remek védésekkel tartsa a lelket csapatában. Ezzel pedig jól jött ki az meccs utolsó fordulópontjából is a Kaposvár, amely összességében megérdemelten verte a szezonban előszőr az Újpestet.

A Kaposvári VK ezzel a sikerrel négy-négyre módosította a hét pontig tartó párharc állását, ami azt jelenti, hogy a következő fordulóban, az Újpest otthonában dől el, hogy melyik klub küzdhet tovább a kilencedik helyért.

Kaposvári VK–UVSE-Hunguest Hotels-Tungsram 14–9 (4–2, 3–2, 4–1, 3–4)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 180 néző. Vezette: Bereczki M., Tordai G.

Kaposvári VK: Csoma – Mijic, Varga B. (2), Langiewicz (2), ifj. Berta J. (1), Dobos D., Vindisch (2). Csere: Szilágyi (kapus), Kakstedter, Jajcinovic, Palatinus, Juhász-Szelei (4), Horváth Á. (3). Vezetőedző: Surányi László.

UVSE-Hunguest Hotels Tungsram: Bisztritsányi – Korényi, Eppel, Korbács, Ekler (1), Bencz (2), Szentesi (1). Csere: Korom (kapus), Ionescu (2), Seeler (2), Hegedüs Cs. (1), Csapó Á., Barics, Vámosi B. Vezetőedző: Vincze Balázs.

Gól emberelőnyből: 10/9, illetve 10/1.

Gól ötméteresből: 1/0, illetve 2/1.

Kiállítva, brutalitásért: Korbács (20. p.).

Kiállítva, végleg cserével: Langiewicz (20. p.), Mijic (26. p.).

Kipontozódott: Jajcinovic (27. p.), illetve Ionescu (28. p.).