Nagy lehetőségtől fosztotta meg magát az MTK elleni idegenbeli vereséggel a Siófok KC, ám most már a hátralévő négy meccsre kell koncentrálni, melyből hármat idegenben – DVSC, Fehérvár, Vasas - játszanak, ebből kihozni a maximumot. Ez sem lesz egyszerű, ugyanis Jezicet végleg elveszették... - Talpszalag sérülése van, gyakorlatilag vele már nem számolunk ebben a szezonban – nyilatkozta a klub honlapján Pastrovics Melinda kapusedző, aki szerint Kiss Nikolett viszont visszatért. Jezic támadásban, védekezésben meghatározó tagja volt Uros Bregar együttesének, ami nem jó előjel a szezon hátralévő időszakára, melyben egy Magyar Kupa négyes döntő is vár még rájuk. Jezic mellett Szarková sem léphetett pályára sérülés miatt a nemzeti együttesében, remélhetőleg az újvárosiak ellen már ott lehet a csapatban. A szlovák átlövő nyártól Kisvárdán folytatja, miként a következő szezont, kölcsönjátékosként Kadlicsek Zea is ott tölti.

Az újvárosi hazai szezonzáróra visszatérve, Pastrovics Melinda szerint arra maximálisan fel tudtak készülni ezzel a kerettel is. Tizenhat napos szünet után remélhetőleg ott folytatják Debreczeni-Klivinyi Kingáék, ahol Mosonmagyaróvár ellen abbahagyták…

Egy másik élvonalbeli klubbal, a Debrecennel együttműködési megállapodást kötő újvárosiak nyugodt szezont futnak, a kiesés nem fenyegette őket, kilenc győzelemmel a kilencedikek, ami nem rossz eredmény tőlük. A legutóbbi szezonban ennyivel zártak, most pedig még van ezen kívül három bajnokijuk hátra, hogy ezt túlteljesítsék. Otthon jobb teljesítményre képesek; tizenegy meccsen otthon tíz, idegenben nyolc pontot gyűjtöttek. Vendégként nagy skalpot ne szereztek, csak a mögöttük állok ellen, Budaörsön, Érden, Szombathelyen és fehérváron tudtak nyerni. A házi góllövőlistát vezető Bulath mellett a Szalai, Farkas duó az, akik kiemelt figyelmet érdemelnek védekezésben Janjusevicéktől.

A papírforma is somogyi sikerét ígér, hisz a Balaton partján utoljára négy éve, 2018 áprilisában győztek az újvárosiak, ezt azóta három hazai siker követte. Az ősszel idegenben hattal nyertek a Siófok (32-26), igaz az egy más összetételű együttes volt…