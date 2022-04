Ez biztosan meg fog változni vasárnap 18 órakor a Kaposvár Arénában, lévén ekkor játsszák a bajnoki elődöntő sorsdöntő ötödik, utolsó felvonását. A Magyar Kupában a barcikaiak jártak jobban, miután a somogyi megyeszékhelyen játszott visszavágón a maguk javára tudták fordítani a párharcot. Az idei szezon (eddigi) legfontosabb összecsapásán az a kérdés, hogy a kaposváriak revansot tudnak-e venni a fájó kupakudarcért, azaz biztosítani tudják-e helyüket a bajnoki döntőben.

– Nincs mit szépíteni; az az igazság, hogy pénteken este rosszul játszottunk Kazincbarcikán, különösen az első két szettben – kezdte Hubicska Patrik, a Fino-Kaposvár tavaly Debrecenből érkezett 27 éves játékosa, aki szintén tavaly bemutatkozhatott a válogatottban is. – Az első két játszmában nem is kellett igazán megdolgozniuk a házigazdáknak a pontokért, lévén sokat egymás után ajándékoztunk nekik. Csak a harmadik, utolsó játékrészben játszottunk úgy, ahogyan végig kellett volna. A legvégén a szerencse döntött a hazaiak javára, de nem ezen múlt. Azt a csapattársaim nevében is ígérhetem, hogy vasárnap este hazai környezetben, a Kaposvár Arénában mindent kiadunk majd magunkból. Egyébként kemény, hajtós és izgalmakban teli ütközetre számítok: éppen olyanra, mint amilyennek lennie kell egy bajnoki elődöntő utolsó, mindent eldöntő ütközetének. Igaz, hogy most a Vegyész utazik; több száz kilométert tudnak le autóbusszal, de ez szerintem nem lehet létkérdés.

A korábbi két két kaposvári elődöntőt Hubicska Patrik zárta le. Így lesz ez vasárnap este is?

– Teljesen mindegy, hogy ki szerzi majd az utolsó pontot, csak Fino-játékosa legyen. Ha netán ismét én jegyezném a találkozó utolsó pontját, akkor az csak hab lenne a tortán – mondta amolyan zárszóként Hubicska Patrik.

A Fino-Kaposvár–GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika találkozót eredetileg húsvét hétfőn játszották volna, ám miután műsorára tűzte az M4 Sport+ (Duna World), így egy nappal előrébb hozták vasárnapra. A másik (budapesti) elődöntő záró csatáját, az Épkar-Pénzügyőr SE–MAFC-BME összecsapást hétfőn 18 órakor rendezik a Kőér utcai sportcsarnokban.