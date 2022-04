A bajnokság egyik kiesőjelöltje, a Tarr Andráshida SC otthonában kötelező győzelem reményében utazott a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyiak ennek megfelelően támadófelfogásban kezdtek, bár óvatosabban, mint a Balatonfüred ellen, ahol öt támadóval léptek pályára. A kezdőbe visszatért Pogacsics Krisztián, azonban sérülések és betegségek miatt többen hiányoztak, így újra fel kellett forgatnia a csapatot Nagy Tamás vezetőedzőnek, aki ezúttal 3-4-3-as hadrendben küldte pályára játékosait. A kaposváriak esélyeshez méltón kezdték a szeles időben vívott találkozót, azonban csak kisebb lehetőségeket tudtak kidolgozni az első negyed órában. A huszadik percben viszont kisebb tűzijátékot rendezett a Rákóczi, Ekker Milán egyszer, Orsós Tamás kétszer vette célba Kiss Bence kapuját, aki mindannyiszor védett. Pár perccel később ugyancsak a kapus nyerte Ekker Milánnal szembeni csatáját, pedig a támadó igen ígéretes szögből lőhetett. A hajrában pedig Pintér Norbert hibázott el egy ziccert, így maradt döntetlen a szünetre.

A fordulás után viszont szinte azonnal feltörte a hazaiakat a felállást váltó Rákóczi: Grabarics Máté a bal oldalról ívelt a hosszúra, ahol Pintér Norbert fejelt a hálóba. A következő percekben újra a hazai kapus kért főszerepet, de tíz perc múlva már ő is tehetetlen volt. Borbély Ákos szabadrúgását Stefan Valdul fejelte vissza középre, ahol Pintér Norbert félfordulatból lőtt, bár ezt még védte Kiss Bencéről, a kipattanóra azonban elsőként Harsányi Dániel ért oda, aki öt méterről belsőzött a hálóba. A folytatásban már arra is ügyeltek a vendégek, hogy látványosan alakítsák ki a helyzeteiket, de nem akcióból, hanem büntetőből növelték tovább vezetésüket, miután Kondor Kristófot rántották le a tizenhatoson belül. A labda mögé Pintér Norbert állt oda, aki nagy erővel lőtt a bal felsőbe. A mérkőzés ezzel eldőlt, már csak az volt a kérdés, hogy a Rákóczi hány góllal nyer. Az utolsó perekben akár kiütéses siker is születhetett volna, hiszen Ekker Milán a felső lécet találta telibe Pintér Norbert lekészítése után, Grabarics Máté két méterről fejelt fölé/mellé, Jancsó Buda pedig eltörte a labdát ajtó-ablak ziccerben. Így maradt a háromgólos zöld-fehér győzelem.

Tarr Andráshida SC–Kaposvári Rákóczi FC 0–3 (0–0)

Andráshida, 100 néző. V.: Horváth P. (Szalai D., Sáfárik).

Tarr Andráshida SC: Kiss B. – Pataky, Dömötörfy, Czafit (Sipos R., a 69. percben), Karóczkai – Ábrahám – Novák (Fekete F., a 88. percben), Németh R., Czotter (Szekeres, a 84. percben), Szabó M. – Szinay. Vezetőedző: Dobos Sándor.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Lakatos G., Gál, Harsányi (Czuczi, a 88. percben) – Borbély Á., Kálmán Sz. (Böndi, a szünetben), Grabarics, Orsós T. (Kondor, a szünetben) – Pintér N., Vladul (Jancsó B., a 73. percben), Ekker (Zólyomi, a 82. percben). Vezetőedző: Nagy Tamás.

Gólszerzők: Pintér N. (a 47. és a 69. percben – a másodikat 11-esből), Harsányi (az 59. percben).

Sárga lap: Ábrahám (az 53. percben), Karóczkai (az 55. percben), Kiss B. (a 67. percben), Sipos R. (a 73. percben), Dömötörfy (a 85. percben), illetve Kálmán Sz. (a 42. percben), Borbély Á. (az 56. percben), Harsányi (a 70. percben).