Lejátszották a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság huszadik fordulójából elhalasztott Balatonlelle SE–Balatoni Vasas SE-mérkőzést. A hazaiak már a 22. percben megszerezték a vezetést Böjte Patrik Gábor révén, majd nem sokkal a fordulás után duplázott a lelleiek csatára. Ezután Fila Géza is betalált Bagi Bernát kapujába, a slusszpoént pedig Böjte újabb gólja jelentette, így a kiváló támadó, ha nem is klasszikusat, de mesterhármast szerzett.



Balatonlelle SE– Balatoni Vasas SE 4–0 (1–0)

Balatonlelle. V.: Babos.

Balatonlelle SE: Posza Zsolt László (Posza Zs. a 87. percben) – Kelemen Kevin (Pető T. a 68. percben), Benke B. (Decsi R. az 56. percben), Hegedűs Gy., Körmendy K. (Kovács K. a 64. percben), Böjte P. (Kovács D. a 78. percben), Fila G. (Dömötör D. a 74. percben), Balogh B., Laczkó D., Neubauer M., Szi P. (Buzsáki B. a 62. percben). Vezetőedző: Kenéz Szabolcs. Balatoni Vasas SE: Bagi B. – Polgár B. (Bene Á. a 78. percben), Ábrahám B. (Grill G. a 73. percben), Oyedeji E., Bene Zs. (Grill B. a 88. percben), Kovács N,., Sarakanti M. (Török D. a 73. percben), Szalai K., Schütz D. (Király D. a 87. percben), Szarka L. (Molnár L. a szünetben), Unger P. Vezetőedző: Vida András.



Gólszerzők: Böjte P. 3 (a 22. percben, az 54. percben, a 68. percben), Fila G. (az 58. percben). Sárga lap: Kelemen K. a 60. percben, Körmendy K. a 60. percben, illetve Oyedeji E. a 68. percben.

Az aranyérem sorsa tehát már eldőlt, s a Nagyatád második pozíciója is betonbiztosnak tűnik, azaz még egy hely kiadó a dobogón, melyre a Nagybajom és a Kadarkút pályázik. Horváth Péterék lépés­előnyben vannak, hiszen az előző fordulóban 2–1-re nyertek Kadarkúton, s ezzel háromegységnyi előnyre tettek szert. A huszonötödik játéknapon a bajomiak az utolsó előtti Segesdet látják vendégül, míg a kadarkútiak a tizenegyedik Tabhoz utaznak, azaz mindkét fél – elvileg – győzelemre számíthat. A zárórán aztán már sokkal nehezebb ­meccs vár mindkét alakulatra; Pandur Ádám vezetőedző egylete a Balatonkeresztúrt fogadja, a Nagybajom pedig a tavasszal bombaformának örvendő, Bőzsöny János mesteredző vezette Marcalihoz utaznak. Azaz bőven tartogat még izgalmakat az utolsó két kör is a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokságban. No, de térjünk még vissza egy kicsit az előttünk álló fordulóhoz, hiszen több jónak ígérkező ütközetet is rendeznek. Ilyen lesz például a Balatoni Vasas–Marcali, mindkét gárda léphet még feljebb a tabellán, a hazaiak megcélozhatják az ötödik, míg a vendégek akár a hetedik-nyolcadik pozíciót is. Persze ehhez lesz egy-két szava a Somogysárdnak és a Jutának is, de valamelyikőjük mindenképpen pontot vagy pontokat fog veszíteni, hiszen egymás ellen futnak majd ki a gyepre.



Nem vár könnyű feladat a Balatonkeresztúrra sem, mely a Nagyatádi FC-t várja vasárnap 17 órától. A papírforma szerint Papp Zoltánék nyernek, de a tópartiak bárkire veszélyesek lehetnek, pláne saját közönségük előtt. A már bajnok Balatonlelle Csurgón gyarapíthatja tovább az egységeinek számát.



A 25. forduló párosítása. Szombat: Balatoni Vasas SE–Marcali VFC, AC Nagybajom–Segesd SE, Csurgói TK–Balatonlelle SE. Vasárnap: Tabi VSC–Kadarkút VSK, Balatonkeresztúr SK–Nagyatádi FC, Somogysárd SE–Juta SE.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Nikolic Vukan (Nagyatádi FC) 23 gól, 2. Kuti Richárd (Somogysárd SE) 17 gól, 3. Böjte Patrik Gábor (Balatonlelle SE) 14 gól, 4. Dekanics Márk (Nagyatádi FC) 13 gól, 5. Bradics Tamás (Marcali VFC) 12 gól, 6. Jerkovic Marko (Nagyatádi FC) 11 gól, 7. Ellis Samuel Ato (Somogysárd SE), Hegedűs Gyula (Balatonlelle SE), Holoda Martin (Csurgói TK), Iván Dániel (Kadarkút VSK) Orsós Viktor Márk (Kadarkút VSK) 10-10 gól, 12. Horváth Péter (Nagyatádi FC) és Szalai Norbert (Juta SE) 9-9 gól, 14. Fila Géza (Balatonlelle SE), Horváth Milán (Balatonkeresztúr SK), Körmendy Kevin Tamás (Balatonlelle SE), Kuti Krisztián (Somogysárd SE), Papp Kristóf (Balatonkeresztúr SK), Takács Dávid Attila (Csurgói TK) 8-8 gól.





Fotó: Németh Levente

A bajnokság állása