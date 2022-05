A hétvégén a gyermekek (U15) voltak a főszereplők a röplabdapályákon; a fiúk (négyszer is) nyertek, a leányok pedig alulmaradtak.

Fiúk – I. osztály. Szolnokon szólították pályára a 7–9. helyekért kiírt helyosztón a Sántosiné Oláh Edit irányította RÖAK Kaposvár I. osztályú (U15) gyermekfiúcsapatát. A kaposváriak a Széchenyi ESE Győr, majd a házigazda Szolnoki SPC elleni fellépésüket is magabiztosan vették, így a hetedik helyen zárták a bajnoki pontvadászatot.

Eredmények: RÖAK Kaposvár–Széchenyi Győr 3–0 (17, 13, 13); RÖAK Kaposvár–Szolnoki SPC 3–0 (15, 12, 18).

A hetedik helyezett RÖAK Kaposvár I. osztályú (U15) gyermekfiúcsapata: Dobos Bertalan Ferenc (csapatkapitány), Horváth Dávid, Kosaras Botond, Visnyei Tamás Bence, Patkás Mátyás Péter, Földi Hunor, Kosaras Bence, Bogdán Rajmund, Borbély Bence (liberó), ez edzőjük Sántosiné Oláh Edit.

Leányok – II .osztály. A Szarka Vivien által vezetett RÖAK Kaposvár II. osztályú (U15) gyermekleánycsapata Érden lépett pályára az 1–4. helyekért kiírt helyosztón (Nyugati csoport), s mindkét fellépésükön alulmaradtak; a Bp. Vasas SC „kék”, majd a házigazda Delta Röplabda SE Érd együttesétől is 3–0 arányban kaptak ki.

Eredmények: Bp. Vasas SC „kék”–RÖAK Kaposvár 3–0 (9, 25, 16); Delta Röplabda SE Érd–RÖAK Kaposvár 3–0 (13, 20, 14).

A RÖAK Kaposvár II. osztályú (U15) gyermekleánycsapata: Ferencz Emese (csapatkapitány), Borovszky Dorottya, Borhi Luca, Agócs Luca Eszter, Pipoly Réka, Takács Luca, Kiss Katalin, Vida Eszter Dorka, Bán Sára Anna, az edzőjük Szarka Vivien.

Fiúk – III. osztály. Akárcsak az előző körben Zsámbékon, most hazai környezetben, a somogyi megyeszékhelyen, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornacsarnokában is magabiztosan játszott a Varga Péter trenírozta Kaposvári Sportközpont és Sportiskola társulata az 1–3. helyekért kiírt helyosztón. A Viaduktot most is 3–0-ra verték, míg a mosonmagyaróváriaknak nagyvonalúan átengedték a második játszmát, amely csak hosszabbításban dőlt el.

Eredmények: Kaposvári Sportközpont és Sportiskola–Viadukt SE 3–0 (9, 15, 21); Kaposvári Sportközpont és Sportiskola–Mosonmagyaróvári TE 2–1 (20, –28, 18).

Az első helyezett Kaposvári Sportközpont és Sportiskola III. osztályú (U15) gyermekfiúcsapata: Kiss József Péter (csapatkapitány), Horváth Botond, Gadácsi Gábor Sándor, Hegyi Milán, Kulcsár Dániel, Rókás Ákos Péter, Sárközi Roland, Bíró Attila, az edzőjük Varga Péter. Fenyő Gábor



Kétszer vertük a szlovákokat

A fővárosban, a Tüskecsarnokban kétszer is megmérkőzött egymással a Koch Róbert vezette magyar és a szlovák férfiröplabda-válogatott; az első találkozón 3–1 (22, 22, –25, 21), a „visszavágón” pedig 4–1 (18, –25, 22, 24, 23) arányú magyar siker született. A Fino-Kaposvár játékosai közül Hubicska Patrik játszott, a liberó pedig Bozóki Bence volt. A Kaposváron is megfordult játékosok közül Horváth Kristóf, Keen Cameron Illés, Magyar Bálint, Gergye Roland, Szabó Alpár és Kovács Zoltán is szerepelt a válogatottban.

Iván Bencét a bolgár fővárosban, Szófiában szólították pályára, ahol az U22-es Eb-selejtezőn volt érdekelt. A nőknél ugyancsak győzelem nélkül zárt az U21-es csapatunk, amelyben a korábban Kaposváron is megfordult Kump Alíz és Szatmári Lilla is játszott.