A bajnokság egyik legjobb formájában lévő együttesét, a Puskás Akadémia FC második csapatát fogadta a hazai pályán november óta nyeretlen Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek szerették volna megszakítani ezt a rossz sorozatot, bár a mérkőzés nem ennek szellemében kezdődött. A felcsútiak már az első percben megszerezhették volna a vezetést, de Gál Mátyás az utolsó pillanatban megelőzte Rabi Dánielt, s kivágta a labdát, majd nem sokkal később Magasföldi József lövése szállt fölé. Ezt követően pedig Kocsis Dominik bombaerős lövését fejjel blokkolta Gál Mátyás. A Rákóczi védőjét ezt követően percekig ápolták, de vissza tudott térni a pályára, igaz csak kevés időre, hiszen a 18. percben Czuczi Péter érkezett helyette. A Kaposvárnak így szerkezetet is kellett váltania, a háromvédős hadrendet kényszerből négyvédősre cserélte Nagy Tamás, a Rákóczi mestere. A mérkőzés képe ettől nem változott, továbbra is a vendégek uralták a meccset, a hazaiak csak ritkán jutottak el a felcsúti kapuig. Igaz, az első lehetőségüket kis híján gólra váltották a zöld-fehérek, Kálmán Szilárd középre gurítása után ugyanis Ekker Milán csak kevéssel perdített a jobb alsó sarok mellé. Az első fél óra után Kálmán Szilárd két ígéretes lövéssel is jelentkezett, előbb átlövésből próbálkozott, ami nem sok gondot okozott Kiss Ágoston kapusnak, majd szabadrúgásból veszélyeztetett, ami a jobb oldalhálóba csapódott. Ekkor már kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, s a játék jobbára a középpályán zajlott, így kevés helyzet alakult ki a kapuk előtt.