A kaposváriak annak ellenére a kilencedik helyről várják az összecsapást, hogy szerdán kikaptak a Veszprém ellen, egy sok fordulatot hozó összecsapáson. A zöld-fehérek ugyanis fordítani tudtak egygólos hátrány után, emberelőnybe is kerültek, de ez őket zavarta meg, így a veszprémiek elvitték mindhárom pontot. Játékban viszont nem maradtak el Gál Mátyásék a már biztos érmes ellenféltől, leszámítva egy-két nagyobb védelmi megingást, melyek döntően befolyásolták az eredményt. Ezeken mindenképp javítaniuk kell a kaposváriaknak, ha az otthonában igen eredményes Bicske ellen is folytatnák remek idegenbeli sorozatukat. Érdekes párharc lesz ebből a szempontból, hiszen a Bicskei TC szeptember, azaz 13 mérkőzés óta nem kapott ki hazai pályán, míg a Rákóczi november óta őrzi idegenbeli veretlenségét, ami kereken tíz bajnokit takar.

– Idegenben egyre jobban szerepelünk, remélem, ez így is marad a bajnokság végéig – mondta Ipacs Péter, a Kaposvári Rákóczi FC kapusa. – Mindent megteszünk annak érdekében, hogy folytassuk a jó a sorozatunkat és Bicskéről is elhozzuk a három pontot.

A Rákóczi ebben a szezonban már kétszer is legyőzte a Bicskét, így Nagy Tamás ismeri a siker receptjét a Fejér megyeiek ellen. Ez a két győzelem pedig jó alap lehet egy harmadikra a Csordás Csaba irányította gárda ellen.

– A Magyar Kupában és a bajnokságban is sikerült már nyernünk ellenük, ami úgy gondolom, egy pluszlöketet ad a csapatnak arra, hogy harmadszor is nyerni tudjunk – tette hozzá Ipacs Péter. – Mint minden ellenfélből, a Bicskéből is felkészültünk. Nem rossz csapat, hiszen nem véletlenül van ott az ötödik helyen.

A bajnokságból még négy forduló van hátra, s a Rákóczinak még van esélye előrelépni a tabellán.

– Úgy gondolom, ahonnan indultunk, és ahogy kinéztünk a bajnokság elején, nem rossz a kilencedik hely – mondta Ipacs Péter. – Természetesen az a célunk, hogy a szezon végére előrébb végezzünk és minden hátralévő mérkőzést megnyerjünk. K. P.





Fotó: Lang R.