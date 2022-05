A két csapat tabellán elfoglalt helyezései alapján a veszprémiek voltak a találkozó esélyesei, akik gyorsan érvényesítették is a papírformát, hiszen már az ötödik percben megszerezték a vezetést. Igaz, ehhez kellett a hazai védelem hathatós segítsége, hiszen egy szabad labdára Lakatos Gergő is Pogacsics Krisztián is odaérhetett volna, mégis a rosszabb pozícióból induló Galacs Erik szerezte meg azt, akit Lakatos Gergő buktatott még a büntetőterület előtt. A szabadrúgásból azonban Kovács Dániel laposan, a sorfal alatt lőtte a jobb alsóba a labdát. A zavartság a folytatásban is érezhető volt a kaposvári védelemben, de az elszántság és a küzdeni akarás jobban. Ennek köszönhetően pedig kiegyenlítettek a hazaiak: egy kapu előtti kavarodás után Ekker Milán emelte középre a labdát, ahol Bíró Dominik magasabbra ugrott védőjénél és a kapu bal oldalába fejelt. A Rákóczinak jót tette az egyenlítés, a hazaiak átvették a meccs irányítását, ami nemcsak labdabirtoklásban, de helyzetekben is megmutatkozott. Mayer Milán nagyszerű labdákkal szolgálta ki társait. Előbb Bíró Dominiket, aki jól vette át a középpályás felívelését, elfejelte a labdát a kifutó Bonnyai Márk mellett, de a védők visszaértek és még a gólvonal elött menteni tudtak, majd a kapu elé berobbanó Pintér Norbert maradt le centikkel az átadásáról, sőt több kisebb lehetőséget is kidolgoztak a zöld-fehérek.

A fordulást követően viszont azonnal jött a kaposvári gól, ezúttal a vendégek védelme, pontosabban kapusa, az egykor a Rákócziban is védő Bonnyai Márk követett el nagy hibát, ugyanis sokat várt egy passznál, Ekker Milán így odaért, megkaparintotta a labdát, de nem tudott vele mit kezdeni, ugyanis Bonnyai azonnal lerántotta. A kapus piros lapot, a Kaposvár pedig büntetőt kapott, melyet ezúttal is magabiztosan értékesített Mayer Milán. A kiállítás, illetve a cserék után új lendületet kapott a Veszprém, amely beszorította az emberelőnyben futballozó Rákóczit. Sőt, egy szöglet után, Kovács Dániel csukafejesével ki is egyenlített, majd Pogacsics Krisztiántól lopott labdát Major Norbert, majd középre gurított, ahol Molnár Balázs közelről gurított a kapuba.

A hajrára próbálták összeszedni magukat a kaposváriak, Nagy Tamás cserékkel is frissítette csapatát, de mégis a vendégek előtt adódott óriási lehetőség a meccs lezárására. Molnár Balázs egy gyors kontra után csak a kapufát találta le, majd a kipattanót fölé vágta, így esélyt adott a hazaiaknak a pontmentésre. Ezzel hihetetlenül izgalmasra sikerült a véghajrá, melyben Pintér Norbert akár meg is fordíthatta volna az állást, de kimaradtak a hazai helyzetek, így a Rákóczi nem tudta megszakítani rossz hazai sorozatát.

Kaposvári Rákóczi FC–VLS Veszprém 2–3 (1–1)

Kaposvár, Rákóczi Stadion, 210 néző. V.: Kovács G. P. (Ring K., Nagy M.).

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Lakatos G., Gál, Böndi – Borbély Á. (Kondor, a 60. percben), Zólyomi (Czuczi, a 66. percben), Mayer M., Kálmán Sz. (Harsányi, a 77. percben), Bíró D. (Orsós T., a 77. percben) – Ekker, Pintér N. Vezetőedző: Nagy Tamás.

VLS Veszprém: Bonnyai – Rédling (Molnár B., a 60. percben), Gulyás, Dobsa, Zachán – Krebsz (Héninger, a 48. percben), Varga M. (Major N. az 54. percben), Somogyi R., Kovács D. – Baldauf (Gálfi, a 60. percben), Galacs (Vass Sz., az 54. percben). Vezetőedző: Pető Tamás.

Gólszerzők: Bíró D. (a 20. percben), Mayer M. (a 49. percben), illetve Kovács D. (az 5. és a 65. percben), Molnár B. (a 70. percben).

Kiállítva: Bonnyai (a 47. percben).

Sárga lap: Lakatos G. (a 3. percben), Harsányi (a 82. percben).