A két feljutó csatáját decemberben Bogláron a NEKA nyerte, ám alaposan megnehezítették a lilák a házigazdák dolgát, ugyanis kilenc gólos hátrányból is bejötte egyre Vetési révén két perccel a vége előtt, ám Fekete és Papp is betalált, ami eldöntötte a két pont sorsát. Draskoviccsal, Szeitllel és Kováccsal sem volt könnyű győzelem, most nélkülük ez a meccs is kemény csatát ígér. Sótonyi edző viszont „talált” egy játékost Temesvári Gábor személyében, aki remek formát mutat, így nem véletlenül választották áprilisban a Hónap Akadémistájának. A védekezés mellett támadásokra is jutott energiája, hisz a Gyöngyös ellen elvesztett Liga Kupa elődöntő két meccsén tízig jutott, majd a Fradi és a B.Á.L Veszprém ellen bajnokikon is ötöt-ötöt dobott. Támadásban ez remek teljesítmény tőle, hisz a szezon megelőző találkozóin négy volt a maximum amit elért, egy dabasi találkozón.

Hiába esett már ki a Kecskemét és jelentették be Szrnka és Vetési távozását a B.Á.L Veszprémhez, illetve Harsányiért a Gyöngyöshöz, azért még komolyan kell venni ezt a találkozót Temesváriéknak, mert a kecskemétieknek igaz ugyan, hogy csak három győzelme van, de azok mindegyikét saját közönsége előtt gyűjtötte be a Dabas (25-24), Tatabánya (27-26) és a Budakalász (29-22) ellen. A másik kieső Egerrel szemben pedig egyetlen góllal maradtak alul (28-29), vagyis hazai pályán jobb teljesítményre képesek, mint idegenben, ahol minden bajnokijukat elbukták.

Horváth Andor úgy érzi sikerült felkészülniük kellőképpen az utolsó előtti hazai találkozóra és bízik benne minél többen buzdítják őket a véghajrában is. - Szeretnénk megnyerni a hazai mérkőzésünket, szeretnénk a kilátogató szurkolóknak örömet okozni – nyilatkozta a klub honlapján Bencze József, a csapat trénere. – A tét egyik csapatot sem nyomja, így szép megoldásokkal tarkított mérkőzésere számítok – folytatta a vezetőedző.

A kecskeméti oldalról valóban mindegy a végeredmény, ám a NEKA végső helyezésére még hatással lehet. Ha győznek, akkor megelőzhetik a Telekom Veszprém otthonában játszó Dabast és felléphetnek a tizedik helyre. Sőt, mivel az utóbbiak két hazai bajnokijukon a Gyöngyöst és a Szegedet fogadják, azt akkor is megőrizhetik, ha a Telekom Veszprém ellen otthon, illetve Gyöngyösön is kikapnak.