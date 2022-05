Hosszú volt az utunk, ahhoz képest jól kezdtünk – mondta Herczeg Lili a lefújás után, majd hozzátette, kevesen voltak, elfáradtak a végére. Nem volt a megszokott Puhalák, Lakatos, Csapó trió és a közelmúltban megsérült Jezic, akikhez ezúttal Szarková csatlakozott, így négy mezőnycseréje maradt Bregar edzőnek, akinek játékosai közül öt perc híján Debrecezeni-Klivinyi, Kiss, Mavsar és Janjusevic is végigjátszotta a találkozót. Talán emiatt is volt a sok, szám szerint tizenegy technikai hiba, de eladott labdából is volt nekik négy… A hiányzók ellenére mégis meglepően jól kezdtek, négy perc után hárommal mentek (1-4), majd fordítottak a házigazdák, ám a félidő vége megint a balatoniaké volt, akik kettővel is mehettek volna félidőben, ha Wald nem rontja el a büntetőjét. Ebben a játékrészben Kiss Nikolett négy akciógóllal zárt, de Mavsar is kitett magáért, hatig jutott, ebből hármat büntetőből dobott, a másik oldalon Vámos Mira volt a legeredményesebb néggyel.

A fordulás után négy perccel Kovács Anna hetesével vette át újra a vezetést a Loki (17-16), amit már nem is adtak ki a kezükből. A balatoniak végig tapadtak ellenfelükre, ám az utolsó nyolc percben már csak két hetesből elért találtra futotta tőlük, míg a házigazdák hatszor is betaláltak. Ebben a harminc percben már nem volt Mavsarnak sem akciógólja, utóbbiból Debreczeni-Klivinyi szerzete a legtöbbet hármat, a piros-fehéreknél pedig Costa volt elemében, öt gólt ért el. Nagyon sok hétméteres volt ezen a hatvan percen, melyből a balatoniak tízet is lőhettek, ami szezoncsúcs, egy bajnokin hétnél többet még nem ítéltek a javukra! - Pont arra számítottam, hogy többet tudunk cserélni, ezért a második félidőben fel tudjuk őrölni az ellenfelünket, így is történt – mondta Szilágyi Zoltán, a DVSC trénere a lefújás utáni sajtótájékoztatón.

K&H női kézilabda NB I, 24. forduló:

DVSC Schaeffler – Siófok 32–26 (14–15)

Debrecen, Hódos Imre Sportcsarnok, 1100 néző. Vezette: Asztalos B., Szalay Z.

DVSC: Csapó K – M. Costa 5, Kovács A. 7(4), Tóvizi 4, Hornyák D., Vámos P. 3, Vámos M. 8 Csere: Torda (kapus), Yezhykava 1, Szabó N., Planéta 2(1), Arany 1, Bordás, Poczetnyik L. 1. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán.

Siófok KC: Herczeg – Such 1, Kiss N. 6., Janjusevic 3, Sirián, Debreczeni-Klivinyi 4, Mavsar 9(6). Csere: Vojnovic, Krasznai (kapusok), Juhász F., Böhme 3(1), Lapos, Wald. Vezetőedző: Uros Bregar.

Kiállítások:12(6) perc, illetve 8(2) perc.

Hétméteresek: 7/5(3/1), illetve 10/7(4/3).