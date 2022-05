A szezon elején a Kaposvári VK és a Tigra-ZF-Eger is abban reménykedett, hogy a felsőházban találja majd őket a rájátszás, de végül mindketten az alsóházban ragadtak. A somogyi pólósok, ha már így alakult, szerették volna kihozni ebből a legtöbbet. Így előbb oda-vissza verték az UVSE-Hunguest Hotels-Tungsram együttesét, aminek köszönhetően a másik ágon továbbjutó Eger ellen ugorhattak medencébe a kilencedik helyért. Ez már nehezebbnek ígérkezett, főleg úgy, hogy a KVK még soha nem nyert a hevesi megyeszékhelyen. Az első mérkőzésen azonban ezt is kipipálhatták a kaposváriak, akik így egy lépésre kerültek az alsóház megnyerésétől. A szerdai összecsapáson pedig szerették volna gyorsan eldönteni a párharcot, még úgy is, hogy Surányi László vezetőedző már a hatodik percben piros lapot kapott. Ez viszont csak olaj volt a tűzre, hiszen a hazai medencében pólózó KVK sorozatban dobta a gólokat a második negyedben, aminek köszönhetően négygólos előnyre tett szert. Innét pedig már nem tudtak visszakapaszkodni az egriek, míg a somogyiak fokozatosan növelték előnyüket, s teljesen megérdemelt sikert ünnepelhettek a közönség vastapsának kíséretében.

– Nagyot küzdöttünk és jól jöttünk ki ebből a parázs meccsből – mondta idősebb Berta József, a Kaposvári VK másodedzője. – Sajnálom, hogy a vezetőedzőnk piros lapot kapott, viszont örülök, hogy megoldottuk a feladatot. Az szezon elején bár jobb helyezést szerettünk volna elérni, de végül kihoztuk a legtöbbet az alsóházból és megszereztük a kilencedik helyet.

– A két összecsapás alapján megérdemelten szerezte meg a kilencedik helyet a Kaposvári VK – fogalmazott Biros Péter, a Tigra-ZF-Eger szakmai igazgatója. – A következő szezonban majd megpróbálunk javítani.

Kaposvári VK–Tigra-ZF-Eger 16–10 (4–4, 5–1, 5–2, 2–3)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 300 néző. Vezette: Várkonyi G., Tordai G.

Kaposvári VK: Csoma – Petrovski, Langiewicz (2), ifj. Berta J. (4), Dobos D., Mijic (1), Vindisch (3). Csere: Szilágyi (kapus), Kakstedter, Jajcinovic, Palatinus, Juhász-Szelei (3), Varga B., Horváth Á. (3). Vezetőedző: Surányi László.

Tigra-ZF-Eger: Krémer – Rádli (1), Sári A., Szalai G. (2), Baksa B. (2), Lőrincz B., Murisic (2). Csere: Grieszbacher (kapus), Lugosi, Biros S., Kovács G., Dóczi (2), Sántavy (1), Farsang. Szakmai igazgató: Biros Péter.

Gól emberelőnyből: 14/7, illetve 12/5. Gól ötméteresből: 1/1, illetve 2/2.

Kipontozódott: Varga B. (29. p.), illetve Lugosi (20. p.), Sári A. (21. p.).

Piros lap: Surányi László (6. p.).

Az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharc végeredménye: 9–3, a Kaposvári Vízilabda Klub javára.



A kilencedik helyen végzett az alsóházban a Kaposvári Vízilabda Klub

