Több mint száz sportoló vett részt a versenyen I., II. és III. osztályban, veterán, superveterán, illetve három gyermekkategóriában, az úgynevezett Kadetben 85 és 65 köbcentis kategóriában. Lady kategóriát is rendeztek, így egy hölgyversenyző indulhatott. A versenyzőket hármasával rajtoltatták percenként.



– Egy nagyon jól előkészített verseny volt, dicsérték a versenyzők is, ám nagyon elfáradtak és a meleg is hirtelen jött – mondta Tóth László, a verseny főszervezője. – Elég technikás pályát sikerült összerakni, nem volt idő pihenni, de a többség elégedetten távozott, tetszett nekik a pálya meg a rendezés is.



Az Enduro egy kicsit az autós raliversenyhez hasonlít, a pálya 220 kilométer hosszú volt összesen, a versenyzők egymás után négy-öt kört tettek meg, körönként huszonöt kilométert. Kettő gyorsasági szakasz volt, az egyik a zselickislaki crosspályán, a másik szinte azzal szemben, a honvédségi gyakorlótér erdőjében, ahol a verseny nagy része zajlott, ott mérték az időket is. Adott időre, hetven perc alatt kellett körbe érni, ám sem előbb sem később nem érhettek be, különben hibapont járt. Fél órát lehetett késni, ha addig sem sikerült teljesíteni a távot, akkor kiesett a versenyző.

– Egy hosszabb távú terepversenyt kell elképzelni, egy nap öt-hat órát motoroztak a sportolók és durván száz-százhúsz kilométert tettek meg összesen – hangsúlyozta Tóth László. – A versenyen a hőmérséklet elég meleg volt már a versenyzőknek, több por is volt, az ideális hőmérséklet a motorosoknak tizenöt, maximum húsz fok lenne. Az enduro kitartást jelent, amely jól tükrözi, hogy bármilyen időjárási körülmények között kitartónak kell lenni.

A Magyar Enduro Bajnokság következő fordulóját pünkösd hétvégéjén tartják Szlovákiában.





Fotók: Lang Róbert