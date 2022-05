2017 őszén indult a Jövő Bajnokai utánpótlásprogram kilenc régióban és négy korosztály részvételével. A Magyar Úszó Szövetség a felszereléseken és a szárazföldi tréninghez szükséges eszközök biztosításán, valamint a különböző felméréseken túl az úszóknak, szülőknek, edzőknek szóló hasznos előadásokkal, gyakorlati tanácsokkal teszi színesebbé a programot.

Ezúttal április harmincadikán a program keretein belül Kaposvárra látogatott el Nagy József mesteredző és Czakó Csaba régióvezető a Csik Ferenc Versenyuszodába, akik a Dél-Dunántúli régiónak tartottak elméleti és gyakorlati képzéseket. A kaposvári régió vezetőedzője Virovecz Richárd, aki a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetőedzője is egyben, így ezeket az eseményeket neki kell szervezni.

– A tizenkettőtől tizenöt éves korig bezárólag a Dél-Dunántúli régióban kiválasztott gyerekek vesznek részt a programokon – mondta Virovecz Richárd. – Különböző képzési foglalkozások vannak, a szombati nap a mellúszásról szólt. A program egy egyórás elméleti előadással indult, ahol a mellúszás különféle fázisainak optimális végrehajtását vette át Nagy József szakember, elmondta mire kell figyelni, hogyan kell pontosan kivitelezni és milyen gyakori hibák fordulhatnak elő. Valamint a megfelelő koncentráció fenntartása is szóba került.

– Ezután volt egy kétórás mellúszóedzés, amit a régió­vezetőnk, Czakó Csaba tartott, neki is nagyon sok eredményes és jó mellúszója van – hangsúlyozta a Kasi edzője. – Eközben Nagy József négy olyan versenyzővel foglalkozott, akik a mellúszással kerültek be a programba és nekik tartott videóelemzést. Levideózta őket különböző szögekből, helyzetből, különféle feladatoknál és hibakereséssel foglalkoztak. Rendkívül hasznos volt a különböző hibák kiszűrésében és a ­mellúszó technika csiszolásában.

Mindig vannak különböző események, például májusban egy háromnapos összetartó edzőtáborba megy a két felső, illetve a két alsó évfolyam külön-külön. A táborban az idősebbek felkészülnek a nyári nyílt vízi bajnokságra, így nyílt vízi edzéseket fognak tartani a szakemberek, akik ebben jártasabbak.

A Dél-Dunántúli régióban Tolna, Somogy és Baranya megyéből harmincegy tagú a keret a programban, ebből tizenegy sportoló Kaposvári Sport­iskolás, öt pedig a Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE tagja. A fiatal tehetségek kaposvári úszókerete: Boruzs Bianka, Bögözi Hunor, Bakó Luca, Király Flóra, Gulyás Fanni, Virág Emese, Kakuk Koppány, Pálca Juhász Emese, Roznik Patrik, Szombathelyi Péter, Turi Csenge, illetve Juhász Anna, Győrffy Lili, Kovencz Áron, Hargitai Lola, Németh Benedek.



Fotó: Hajdu Sándor