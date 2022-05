Röplabda 2 órája

A nulláról indulva jutottak a legjobb négy közé

A Kaposvári Női Röplabda Club – az előző bajnoki szezonhoz hasonlóan – most is az Extraliga negyedik helyén fejezte be a 2021/2022-es idény küzdelmeit, s az Európa Kupa második köréig jutva fejezte be nemzetközi szereplését.

Fenyő Gábor Fenyő Gábor

A bajnoki rajtkor, októberben finoman fogalmazva nem voltak jók a csapat kilátásai. Orosz Ferenc – aki két éven át egyedül intézte a női röplabdacsapat ügyeit, nem osztotta meg az információkat a többiekkel, s az akkori elnökséget nem engedte belelátni a klub költségvetésének alakulásába – visszalépett az elnöki poszttól. Nemcsak káoszt és hatalmas zűrzavart, fejetlenséget, hanem komoly tartozásokat és teljesen üres kasszát hagyott maga után Kaposváron. A korábbi tiszteletbeli elnök, dr. Karl Schultes átvette az egyesület elnöki tisztségét, s újonnan alakult az elnökség és a felügyelőbizottság is, akik a megbízást 2022. június 30-ig vállalták.

– Egy krízismegbeszélésen Horváth Évával egyetemben Szita Károly polgármesterrel megegyeztünk abban, hogy ezt a szezont a csapatnak mindenképpen végig kell játszania, s minden elmaradt és aktuális bért a játékosoknak ki kell fizetni, a játék feltételeit meg kell teremteni. Ehhez az anyagi hátteret mindkét fél – a precízen kidolgozott költségvetés szerint – hozzájárulásával megteremtik. A szezon anyagi hátterét kiegyensúlyozottan tartottuk, biztosítva ezzel a játékhoz a nyugodt hátteret, további tartozások képződését elkerülve – mondta dr. Karl Schultes, a Kaposvári Női Röplabda Club elnöke.

Lacombe Zsófia sportigazgató vezetésével és a stáb támogatásával, a francia Vincent Lacombe vezetőedző irányításával az alaposan „megtizedelt” kaposvári csapat a tervezett célt – a legjobb négy közé jutást – elérte, amiért nagy és hálás köszönet.

A 2021 októbere előtt történtek vizsgálatai jogi szempontok alapján még tartanak.

Fenyő Gábor



Fotó: Muzslay Péter

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!