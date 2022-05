Kézilabda Utolsó hazai bajnokiját játssza a Csurgó, a tabellán mögöttük álló B. Á. L. Veszprémet fogadják szombaton, 18 órakor. Ősszel a bajnokin, Veszprémben hattal (25-31) verték őket Gábor Marcell tíz góljának köszönhetően és most is ők az esélyesek. Különösen, ha hozzátesszük, Élesék idegenben tavaly október harmincadika óta nem nyertek bajnokit. Egerben nyertek nyolccal (35-27), azóta két döntetlen – Tatabánya (27-27), Budakalász (25-25) – és öt – Dabas (21-28), FTC (31-40), Komló (24-25), Telekom Veszprém (33-37), NEKA (25-26) – vereség a mérleg. Náluk kevesebb pontja vendégként csak a Budakalász–NEKA–Kecskemét-triónak van. Ellenfelük a bajnokság helyett inkább a Magyar Kupában vitézkedett, ezüstérmesként zárták a sorozatot, köszönhetően a csurgói sikerüknek is (30-31). A továbbjutás akkor apróságokon múlt, most azonban visszavágnának ellenfelüknek. A somogyiak nem tudták megismételni a legutóbbi bajnoki teljesítményüket, amikor ötödikként zártak harminckét ponttal. Nem indult jól számukra ez a szezon, hét forduló után távozott a csapattal négy pontot szerző Ortega edző, az őt váltó Baranyai Norberttel javultak ugyan, hisz tizenhét találkozón tizenöt pontot gyűjtöttek, ám a nyolcadik helynél nem tudnak előrébb végezni. Remélhetőleg jobban zárul, mint kezdődött ez a bajnokság számukra, hogy így legyen, ahhoz a B. Á. L. Veszprém után a már kieső Kecskemét otthonában is nyerni kellene Krecicéknek.