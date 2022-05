Mogyorósi Zoltánnak mindig is az élete része volt az autó- és a motorsport. Tízéves korában már motorozott, egy szerelő barátja fertőzte meg teljesen a sportággal. A ralit másfél éve űzi, előtte gyorsulási versenyeken vett részt, de egy idő után már unalmasnak érezte. Eddig sikeresen vette az akadályokat, hiszen minden versenyén szép helyezéseket ért el. Szlalomkategóriában még tavaly Pécsen, a Lada kupa versenysorozatban a dobogó legfelső fokára állhatott fel az év végén. Az idén márciusban pedig először indult Rally 3-ban – ebben a kategóriában szeretne jövőre versenyezni – az Orfű Rallyn, melyen első nekifutásra remekül helytállt.



– Egy éve vagyok a Kaposvári Autósport Egyesületnél, szinte már nem is tudnám magam másik sportban elképzelni, csak ebben a benzingőzös világban – emelte ki Mogyorósi Zoltán. – Nagyon szeretem az adrenalint és fejben is ott kell lenni ebben a sportágban.

Mielőtt bekerült az egyesületbe, amatőr szlalomversenyeken indult, ezenkívül FRT megméretéseken vett részt, valamint a Rábaringen is megfordult már, amely elég nehéz, változatos pálya és egy kör tíz kilométeres.



Mivel sok helyen nem tudnak gyakorolni, így Mogyorósi Zoltán inkább fejben szokott edzeni, rengeteg belsőkamerás-felvételt néz, hiszen az ember mindig tud tanulni mástól, mit, hogyan csinál. Az önerőből való készülés mellett, még a pálya feldolgozása sem egyszerű. Mivel ellenőrzés van, így időre kell minden pontra beérni.



– A szezonnyitó Orfű ­Rallyn két perccel előbb értünk oda a ponthoz, így kaptunk is két perc büntetőt, ez sokkal rosszabb, mintha később értünk volna oda, mert azt kevésbé szankcionálják – fogalmazott a pilóta. – A büntetéssel együtt az abszolút huszonharmadik leggyorsabb autónk volt, a két perc nélkül pedig a tizenegyedik vagy a tizenkettedikek lettünk volna. A P12 kategóriában a negyedik gyorsasági szakaszon a harmadikak voltunk, végül a büntetéssel kilencedik lettem, ha pedig az sincs, akkor a hatodik. Szóval jó érzés volt, hogy ilyen jól tudtam szerepelni.



– A legbüszkébb a tavalyi szlalombajnokságban, a Lada kupában elért első helyezésre vagyok – hangsúlyozta a harminckilenc éves pilóta. – Nagyon koncentráltam azon a versenyen, ilyenkor az ember a lehető legjobban odateszi magát, hogy véletlenül se hibázzon.

A szlalom egy ügyességi próba, oda szinte nem is kell versenyautó, bármilyen olyan utcai verdával lehet róni a köröket, mely megfelel az adott futam gépátvételén. A ralin nagyon szigorú szabályok vannak, az öltözetnek és az autó egyes részeinek is meg kell felelniük bizonyos biztonsági feltételeknek.



Az autókat, a szlalomon és ralin is, a hengerűrtartalom szerinti különböztetik meg egymástól, így sorolják be a vasakat a kategóriákba. A rali azért is szigorúbb, mert sokkal nagyobb a tempó, a pilóták a fák között mennek száznyolcvan-százkilencvennel, míg a szlalom egy lassabb, bójakerülgetős megméretés.



– A Rally 3 kategóriában az idéntől indulok először, de a bajnokságban még nem megyek, mert az már nagyon sok lenne a szlalom mellett – mondta Mogyorósi Zoltán. – Idővel szeretnék majd a pontvadászatban is indulni, de azért arra rá kell még gyúrni minden téren, de jövőre mindenképp az lenne a cél.



Fotó: HK Motion