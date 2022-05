Ezúttal shorttrack stílusban versenyzett Zsófi, Németország egyik leghíresebb pályáján, az MC Ludwigslust-on, ami egy rövid, salakos ovál pálya. A harminchat futam és nagyon sok induló miatt rengeteg izgalom várta a Kaposvári Autósport Egyesület és a Hungarian Quad Challenge egyesület versenyzőjét.

– Az európai quad sportban nagy névnek számító versenyző, többek között Reiko Menning és Mirko Züthig is rajthoz állt – kezdte beszámolóját Zsófi. – Én Popik János szakágvezető által felkészített, külön erre a pályára igazított Yamaha 250cc quadommal indultam. A versenytől bevallom nagyon tartottam, mert még sohasem versenyeztem slick gumival szerelt quaddal. A futamok előtt, a versenyfüzetben láttam, kik lesznek az ellenfeleim. Köztük volt a 2020 és 2021 év németországi DMV Quad Shorttrack Meisterschaft junior bajnoka Felix Schulze is.

Szokásos pálya bejárás után kezdődöttek az edzések. Sorsolás után a belső ívről kezdtem az első futamomat, amit négy kör után meg is nyertem. Majd az eredmények alapján változtak a rajtpozícióink, hogy mindenki mindegyik ívről induljon, hisz így igazságos. Majd megnyertem a második és harmadik futamot is. Az utolsó futamomban hibáztam a rajtnál, így sajnos hátrébb raktak 10 méterrel. Szorosan, de ezt a futamot is be tudtam húzni. Ezzel mind a négy futamot megnyertem, így abszolút első lettem a versenyben.

Zsófi egyetlen quados lányként nagy tapsot és elismerést vívott ki magának a németországi versenypályán. A verseny végén még autogramokat is kértek tőle.

Májusban lesz még egy Csehországi verseny és közben a magyar országos bajnoki futamokra is készül a fiatal quados.