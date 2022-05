A megye I. második helyén a Nagyatádi FC végzett, tavasszal kikaptak hazai pályán a Marcalitól, s Nagybajomban is vereséget szenvedtek, s ez döntőnek bizonyult. Dekanics Márkék a zárójátéknapon saját közönségük előtt lépnek pályára, az ellenfelük a Somogysárd lesz.

A dobogó legalsó fokára az az AC Nagybajom került, mely végig egyenletes, jó teljesítményt nyújtott a pontvadászatban. Teljesen megérdemelt a bronzérmük, s a Marcali vendégekként (is) esélyesként léphetnek pályára. Bár Bőzsöny János mester tanítványai szárnyalnak tavasszal és okoztak nagy meglepetést is, elég csak az atádiak elleni diadalukat említeni.

A kadarkútiak negyedik pozíciója is biztos, előrébb már nem léphetnek, hiszen ha nyernek, a Nagybajom pedig kikap, akkor is csak pontegyenlőség lesz. Az egymás elleni mérleg és a gólkülönbség is a bajomiak felé billenti a mérleg nyelvét. Pandur Ádámék a szurkolóik előtt vehetnek búcsút a szezontól, s nyilván győzelemmel akarják megörvendeztetni nézőiket, ebben a Balatonkeresztúr akadályozhatja meg őket.

A Juta középházi rangadót vív a Csurgóval, előbbi egy esetleges győzelemmel egyet előrébb léphet, de ehhez az is kell, hogy a Somogysárd ponto(ka)t hullajtson Nagyatádon. Az alsóházi gárdák közül a Segesd és a Tab egymással csap össze, míg a sereghajtó Toponár a kiváló formának örvendő Balatoni Vasast várja.

A 26. (utolsó) forduló párosítása. Szombat, 17 óra: Toponár SE–Balatoni Vasas SE, Juta SE–Csurgói TK, Nagyatádi FC–Somogysárd SE, Kadarkút VSK–Balatonkeresztúr SK, Segesd SE–Tabi VSC, Marcali VFC–AC Nagybajom.

Mesterlövészek

A góllövőlista élcsoportja: Nikolic Vukan (Nagyatádi FC) 24 gól, 2. Kuti Richárd (Somogysárd SE) 17 gól, 3. Böjte Patrik Gábor (Balatonlelle SE) 14 gól, 4. Bradics Tamás (Marcali VFC) és Dekanics Márk (Nagyatádi FC) 13-13 gól, 6. Jerkovic Marko (Nagyatádi FC) és Orsós Viktor Márk (Kadarkút VSK) 11-11 gól, 8. Ellis Samuel Ato (Somogysárd SE), Hegedűs Gyula (Balatonlelle SE), Holoda Matin (Csurgói TK), Horváth Péter (Nagyatádi FC) és Iván Dániel (Kadarkút VSK) 10-10 gól.



Még a hatodik helyet is megszerezheti a jutai együttes az utolsó fordulóban

Fotó: Lang Róbert

