A Magyar Kupa ezüst szépen csillog, ám a bajnokságban igencsak botladoznak az észak-balatoniak, a legutóbbi tizenkét győzelemmel elért hetedik hely után most hat sikerrel csak tizedikek. Ez győzelmi esélyt kínál az akadémistáknak, akik tavaly novemberben, Veszprémben is nyerni tudtak ellenük, de nem lesz könnyű ezt kiharcolni, mert Delyék is nehéz időszakban vannak, hisz tizenegy nyeretlen bajnokinál járnak. Utoljára tavaly decemberben győztek, otthon, a sereghajtó Kecskeméttel szemben (32-29), azóta egyetlen döntetlen jött nekik össze Egerben (29-29).

Némi reménysugár, hogy a legutóbbi két-két bajnokijukon a Fraditól (25-26) és a Komlótól (26-27) mindössze eggyel kaptak ki, az utóbbitól a dudaszó pillanatában. Remélhetőleg folytatódik ez a javuló tendencia és ezúttal legalább a pontszerzés összejön. Ehhez azonban lényegesen jobb támadójáték kell, annál, mint amit márciustól láttunk tőlük. A legutóbbi hat – Dabas, Balatonfüred, Tatabánya, Csurgó, Komló, FTC – átlag 23,8 találatot jegyeztek. Összehasonlításként az ősszel ezeken az átlag 27,3 volt, ami jelentős különbség akkor is, ha ebből a hatból akkor négyet Bogláron játszottak. Meg kell jegyezni, hogy Draskovics távozásával és Kovács kiesésével alaposan megcsappantak belső posztokon Sótonyi László variációs lehetőségei, ám a trénernek muszáj megtalálnia a megoldást a problémára. A támadójáték kapcsán meg kell jegyezni, kulcskérdés lesz, hogy Borbély milyen mutatóval zárja ezt a hatvan percet.

Védekezésben pedig Fazekas semlegesítése lehet az év első bajnoki sikerének a másik záloga a fiatal riválissal szemben, mely idegenben hatmeccses veretlenségi szériában van. Kikaptak Dabason (21-28), ikszeltek Tatabányán (27-27), elbuktak a Fradi (31-40), a Komló (24-26), a Telekom Veszprém (33-37) otthonában, a legutóbb viszont pontot raboltak a Budakalásztól (25-25). Balatonbogláron kiderül, hogy a kupasiker és a kalászi pontszerzés azt jelenti-e, hogy egyenesbe jött az Éles József - Danyi Gábor kettős által irányított együttes.

A remek ősznek köszönhetően persze kiesési gondjai nincsenek az újoncnak, hisz három pont előnyben vannak az Egerrel szemben három meccsel a vége előtt, aminek elégnek kell lennie. Az utóbbiak -a bogláriakkal egy időben - megyei rangadót játszanak, a nyolcadik Gyöngyöst fogadják, ami parázs csatát ígér. Ha mégsem jönne össze a pontszerzés a „kisveszprém” ellen, akkor még mindig ott az esély a sikerre a következő fordulóban, a már kiesett Kecskemét otthonában. A balatoniak tehát nyugodtan, teher nélkül tehetik a dolgukat, az persze más kérdés, hogy az őszi tizenkét pont után sokan az eddigi egynél azért többet vártak a bogláriaktól a téli szünetet követően.