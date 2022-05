A két napon át tartó viadalon az ország legjobb egyesületei vettek részt, köztük a kaposvári LSC Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület is.

– I. osztály felnőtt kategóriában Kirkovits Dorottya előkelő ötödik helyezést ért el, csak a négy felnőtt egyéni válogatott versenyző előzte meg – tudtuk meg Balogh Orsolyától, a kaposvári LSC Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület edzőjétől. – Szalaggal ráadásul negyedik lett, labdával ötödik, buzogánnyal és karikával pedig a hatodik pozíciót szerezte meg. Király Gréta az I. osztályú juniorkategóriában szintén kiválóan szerepelt. Összetettben a nyolcadikként zárt, csakúgy mint szalaggal, labdával pedig a hetedik legjobbnak bizonyult az országban.



Borbély Kata és Rohtmer Nikolett a felnőttcsapatok versenyében – nyolc együttes között – aranyérmet nyert.

– Borbély Kata egyéni összetettben (harminckettő induló) is aranyérmes lett, buzogánnyal és labdával pedig ezüstérem került a nyakába – tette hozzá Balogh Orsolya. – Rohtmer Nikolett is remekül versenyzett az országos döntőben, karikával és összetettben is ötödik lett, buzogánnyal pedig a negyedik legmagasabb pontszámot érte el. A kaposvári LSC Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület juniorcsapata minimális különbséggel maradt le a dobogó legtetejéről. A Bátori Lili, Czimmerman Rita, Molnár Adél és Szerafin Gréta összeállítású egylet végül – nyolc csapat közül – ezüstérmes lett.

Molnár Adél ezüstérmet nyert labdával, egyéni összetettben a negyedik helyezést szerezte meg a negyvenegy sportolót felvonultató mezőnyben. Szerafin Gréta buzogánnyal a negyedik legjobb lett.

– Bátori Lili összetettben, labdával és buzogánnyal is a legjobb hat között zárt – fogalmazott az edző. – Czimmerman Rita összetettben a kilencedik helyen zárt.

Három hét múlva a gyermek- és a serdülőkategória versenyeivel folytatódik a magyar bajnokság. A kaposvári LSC Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület versenyzőit Balogh Orsolya, Oláh Dóra és Boros Ninetta edzők készítették fel a Törökbálinton rendezett viadalra.





Fotó: MW