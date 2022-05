Kézilabda A sereghajtó, az élvonaltól búcsúzó, január tizenötödike óta nyeretlen Vasas SC otthonában játssza utolsó bajnokiját a Siófok KC szombaton, 17 órakor. A balatoniak már harmadszor meccselnek a piros-kékekkel a szezonban, a korábbi kettőn huszonnégy gólt kaptak tőlük, bajnokin harminchatot, Magyar Kupa-találkozón pedig harminckettőt dobtak nekik. Most is sima sikert ígér számukra ez a hatvan perc, főként, ha hozzátesszük, hogy a házigazdák tizenöt meccses nyeretlenségi szériában vannak, hazai pályán pedig hétnél járnak. Az eddigi huszonöt forduló alatt mindössze három sikert tudtak összehozni. Legutóbb a most harmadikként záró Debrecentől kaptak ki saját pályájukon tizenhéttel (16-33), pedig félidőben még csak öt volt köztük (9-14). – A legfontosabb, hogy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtsunk az egész mérkőzésen, és ne ellentétes félidőket játsszunk – mondta Nagy Zsuzsanna, a Vasas átlövője. – Javítani bőven van min, de voltak eddig is jó periódusaink, ezeket szeretnénk hosszabbra nyújtani. Az a cél, hogy tisztességesen zárjuk ezt a bajnokságot.

A balatoniak számára ez a találkozó is remek felkészülési lehetőség a kétnapos Magyar Kupa Final Fourra, amit Debrecenben rendeznek május utolsó hétvégéjén. A huszonnyolcadikán, 15.45-kor kezdődő Fradi elleni elődöntőre gyűjthetnek további játékperceket, illetve önbizalmat azok, akiknek ebből kevesebb van.