Óriási siker kapujában álltak a siófokiak, akik az elődöntőben nagy csatára késztették a Fradit, mellyel egy végletekig kiélezett meccsen játszottak döntetlent, a rendes játékidő utolsó három és fél percében egyik csapat sem dobott gólt vagyis bármelyik fél javára eldőlhetett volna az ütközet. A büntetőpárbajban végül, csak úgy, mint négy éve az Érd elleni elődöntőben alulmaradtak, ráadásul, Böhme miként akkor, ezúttal is rontott, majd Wald is. Nem mennek a hetesek, hisz nyolcvanháromból ötvennyolcat dobtak be ebben a szezonban, ami nem a legjobb mutató. Böhme a bajnokságban dobott kilenc heteséből öt volt jó, Waldnál az arány pedig nyolcból öt. Nagy kár, mert egy döntőbejutás óriási siker lett volna, klubtörténelmi pillanat, amitől már másodszor fosztották meg a somogyi klubot hétméteresek.

Nagyot mentek a Fradi ellen, aggasztó volt, hogy a bronz meccsnek úgy mennek neki, hogy Debreczeni-Klivinyi 57, Jezic 55, Vojnovic 54, Mavsar 53 percet töltött a pályán előző nap az FTC ellen, míg újvárosi oldalon Vágó edző igencsak spórolt az energiákkal, hisz Szalai 24, Farkas pedig 23 percet kapott a Győr ellen. Ennek végül semmi jelentősége nem lett, Jezicék ugyanis egy nehéz szezon végén utolsó erőtartalékaikat mozgósítva, a huszonnegyedik perctől végig vezetve - két bajnoki után - harmadszor is bedarálták az újvárosikat. Az utóbbiaknál erősen kezdett a Farkas, Szabó duó, huszonhárom percig csak ők dobtak gólt, ám ketten kevesen volt a siófoki csapattal szemben. Az elődöntőben büntetőpárbajban hibázó Böhme parádésan szállt be a második félidőre, nyolc akciógólt jegyzett ebben a harminc percben, megoldhatatlan feladat volt.

A balatoniak nyolc év után szereztek újra bronzérmet ebben a sorozatban, akkor a Veszprém, most pedig az újvárosiak ellenében. Az utóbbiak amolyan kupaspecialistának is mondhatok, hisz a legutóbbi öt Final Fourból ez volt a harmadik, amin részt vettek, ám negyedik helynél előrébb sosem végeztek.



Női Magyar Kupa Final Four, elődöntő:

FTC-Rail Cargo Hungária – Siófok KC 21–21 (11–12) – hétméteresekkel: 4–3

Debrecen, Fönix Aréna 2000 néző. V: Felhő, Öcsi.

FTC: Janurik – Malestein 8, Bölk 6, Edwige, Csiszár-Szekeres, Szucsánszki 1, Márton. Csere: Suba (kapus), Kisfaludy, Hársfalvi 1, Kovács A., Simon, Klujber 3, Szöllősi-Zácsik 1, Grbics 1. Edző: Elek Gábor.

SKC: Vojnovic - Böhme 1, Janjusevic 6, Jezic 3, Sirián, Debreczeni-Klivinyi 5, Mavsar 2, Wald. Csere: Herczeg L. (kapusok), Such 1, Juhász F. 3, Kadlicsek, Kiss N. Edző: Uros Bregar.

Kiállítások: 12, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 7/5, ill. 6/5.



Harmadik helyért

Siófok KC – Dunaújvárosi KKA 27-20 (13-11).

Debrcen, Főnix Aréna, 1500 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.

SKC: Vojnovic – Such 1, Janjusevic 3, Debreczeni-Klivinyi 3, Jezic 4, Mavsar 4(2), Wald. Csere: Herczeg, Krasznai (Kapusok), Sirián, Juhász 4, Böhme 8, Kiss N., Lapos, Kadlicsek. Edző: Uros Bregar.

DKKA: Bartulovic – Kukucska, Borgyos 1, Farkas J.7(3), Weisheitel 2, Szalai B. 7, Kazai 1. Csere: Wéninger (kapus), Matucza, Polics, Krupják-Molnár 2, Nick. Edző: Vágó Attila.

Kiállítások: 2(2), illetve 12(8).

Hétméteresek: 5/2(3/1), illetve 6/4(3/3).