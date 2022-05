A kezdeti nehézségek ellenére szép szezont zárt az 1. MCM-Diamant KNRC, hiszen épphogy lecsúszva a dobogóról, végül a negyedik helyen végeztek. A legnagyobb meglepetést és a legszorosabb küzdelmeket a negyeddöntőben a Fatum-Nyíregyháza elleni párharcok hozták.

– A pályaelőny Nyíregyházán volt, mert az alapszakaszban a negyedik helyen végeztek, mi pedig az ötödiken, ezért ott kezdtük az első mérkőzést – mondta Lacombe Zsófia, az 1. MCM-Diamant sportigazgatója. – A kezdő meccset megnyerték a lányok, aztán elveszítették a második találkozót, közben a Fatumnál volt egy vezetőedző váltás, Németh Szabolcs helyére került Szasa Nedeljkovics, aki nálunk is töltött már be vezetőedzői szerepet. A második idegenbeli párharcot szintén nagyon színvonalas, koncentrált és összeszedett játékkal sikerült behúzni, végül aztán a negyedik mérkőzés volt a döntő. Ez hatalmas eredmény volt, hiszen október közepén szinte azt se tudtuk, hogy egyáltalán el tudjuk-e kezdeni a szezont, mert a transzferdíjak, fizetések és egyéb költségek nem voltak kéznél. A formaidőzítésük nagyon jól sikerült, mégiscsak kilenc játékosról beszélünk, míg a másik oldalon tizennégy sportoló volt három-négy szakemberrel a kispadon. Ahogy Vincent Lacombe is nyilatkozta a Balatonfüred elleni utolsó meccs után, nem beszéltünk sokat róla, hogy milyen problémákkal, nehézségekkel csináltuk végig ezt a szezont, de számunkra a negyedik hely olyan, mintha egy éremmel fejeztük volna be a bajnokságot.

A jó formaidőzítés mindenképp a szakmai munka eredménye is, és igaz, kilenc játékosuk volt, de igazából hét sportoló játszotta végig nem csak az adott meccset, hanem az egész bajnokságot az Európa- és a Magyar Kupa-szerepléssel együtt. Ez a szakmai munka vezetett oda, hogy akár az erőnléti edzővel, akár a pihenés és a terhelési adagolással sikerült komolyabb sérülés nélkül végigcsinálniuk az Extraligát.

Az elődöntőben az alapszakasz-győztes Swietelsky-Békéscsabával csaptak össze, ám a viharsarkiak három meccs alatt letudták a párharcot. Így a bronzéremért a Szent Benedek RA együttesével csatázhattak, akit a Vasas Óbuda ejtett ki szintén három mérkőzés alatt. Az utolsó találkozón már 2–0-ra vezetett a Balatonfüred, de aztán a Diamant megemberelte magát és egyenlített, fenntartva dobogós esélyeit.

– Ezen az összecsapáson egymásért harcoltak a lányok, illetve a csapatért, ide pedig beletartozik mindenki, aki segített nekik a szezon közben – hangsúlyozta Lacombe Zsófia. – Egy kis hiányérzetem azért van, mert egy meccset ellehetett volna csípni a fürediektől, hogyha nincs az a bizonyos kereszt, amelyet egész évben vittünk magunkkal, hogy mindössze kilenc játékosunk van. Amikor úgy alakult, hogy kicsit sikerült az ellenfelet megszorítani, akkor a balatoniak előhúztak két-három friss játékost a kispadról, így tudtak újítani, másfajta taktikájuk volt, esetleg egy új feladó, aki máshogy osztogat, más stílusban játszik. Az utolsó összecsapáson a lányok feltettek mindent egy lapra és már valamennyire nyomás nélkül játszottak, de úgy gondolom, hogy Szpin Renátáért is küzdöttek, hiszen már hivatalos, ő most a családjára szeretne fókuszálni és abbahagyja az aktív röplabdázást egy bizonyos ideig. Szóval tudták a lányok, hogy valószínű Reninek ez az utolsó mérkőzése, tényleg olyan társaság kovácsolódott össze a szezon alatt, hogy maximálisan tudtak egymásért küzdeni.

Nem csak Szpin Renátától kell búcsút vennie az 1. MCM-Diamantnak, aki egyébként az idei szezonban a legjobb nyitásfogadó lett a bajnokságban. Mint már kiderült, Vincent Lacombe fogja irányítani továbbra is a csapatot és a hosszú távú építkezés, illetve a homogénebb játékoskeret kialakítása érdekében még további öt játékos búcsúzik az egyesülettől. Hétéves magyarországi pályafutását követően Szerbiában folytatja Tatjana Matic, aki a család közelsége és a civil karrier előkészítése érdekében döntött a távozás mellett. A kiváló ütőjátékos három évet töltött a klubnál. Ana Grbac több honi és külföldi egyesülettől is kapott ajánlatot, a Diamant pedig a jövő építése érdekében fiatalabb irányítót képzel a csapat mellé. A rutinos játékosra egyedüli feladóként hatalmas feladat hárult, de a horvát Ana máshol folytatja karmesteri pályafutását. A szakmai stáb szerette volna megtartani a belga Nathalie Lemmens-t, ám ő egy másik ország bajnokságában szeretné kipróbálni magát. A szezon második legjobb blokkolója lett, a hetvenegy pontot érő sáncával. Az egyesület Nikalina Bashnakovával is szeretett volna megállapodni, de más kluboktól is megkeresték, így a fiatal azeri a váltás mellett döntött. Wirth Annamária az első extraligás szezonja után visszatér előző munkahelyéhez, és Budapesten civilként dolgozik tovább. A bajnokságban a harmadik legjobb szerválójátékos lett a harminc pontot érő nyitásaival. Hamarosan pedig érkeznek a hosszabbított játékosok és az új igazolások bejelentése.