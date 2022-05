– Amikor 2019-ben Kaposvárra került, egy (bronz)érmet szerzett a Fino-Kaposvár mestereként a Magyar Kupában, miután a bajnoki pontvadászatban a pandémia miatt nem hirdettek végeredményt. Tavaly kupa- és bajnoki döntős volt, idén pedig három érmet könyvelhetett el. Elégedett a Kaposváron (el)végzett munkájával?

– Egyértelműen igen a válaszom – mondta Ruben Wolochin, a Fino-Kaposvár 52 éves (búcsúzó) argentin edzője. – Igaz, hogy egyik évben sem tudtuk a csúcsra verekedni magunkat, de minden alkalommal olyan játékosok alkották a csapatot, akik folyamatosan fejlődni akartak és tudtak is.



– Volt már korábban példa rá, hogy elveszítette az egyik játékosát?

– Hál’ istennek nem... De még csak olyan játékosom sem volt, aki huzamosabb időre kiesett volna sérülés miatt. Őszintén mondom, nagyon nehezen emésztettük meg a történteket, hiszen Iván Gergő a bajnokság végére már az első számú feladónk lett volna.



– Nehezen tudták feldolgozni csapattársuk elvesztését?

– Nem volt egyszerű, de megpróbáltunk csak a játékra koncentrálni. A bátyja, Iván Bence előtt mindenképpen fejet hajtok. Nem tört össze – legalábbis abszolút nem mutatta –, helyette inkább a családjának többi tagját próbálta vigasztalni.



– Az biztos, hogy roppant kemény és különleges szezont zártak. Januárban megsérült a bosnyák ütőgép, Marko Milovanovics, a döntő meccseit pedig a marokkói center, Hamza Ouyachi volt kénytelen kihagyni szintén sérülés miatt. A másik marokkói légiós, El Azhari Oussama is több bajnoki fellépésről hiányzott, s volt, amikor Bögöly Gábor – és mások is – betegen, lázasan lépett pályára.

– Ez is csak azt bizonyítja, hogy mennyire akart, együtt volt ez a társaság. Ha valaki hiányzott, azt megpróbáltuk mással pótolni.



– Idén januárban kontinenst és országot váltott.

– Először edzősködtem Indiában, ahol bronzérmet szereztünk a Hyderabad Black Hawks csapatával. Hét csapat nevezett, s az elődöntőben maradtunk alul.



– Végleg elköszönt a somogyi megyeszékhelytől?

– Szeretnék most már több időt tölteni a családom körében. Kaposvár nagyon messze van: szívem szerint inkább megint egy indiai csapatot vezényelnék, mert ott csak másfél-két hónapig tart a bajnokság. De az nem kérdés, hogy időnként visszatérek majd Kaposvárra, hiszen nagyon sok barátra találtam.



– Amikor tavaly hazautazott Argentínába, magyar borokat vitt magával.

– Egészen pontosan badacsonyit. Rajongok a jó magyar borokért, de szigorúan mértéket tartok.



– Mi volt a kaposvári évek legnagyobb tanulsága?

– Meg kellett tanulnunk együtt élni a pandémiával. Úgy edzeni egyénileg és kis csoportokban, hogy az ne menjen a játék rovására.





Fotó: Muzslay Péter