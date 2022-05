A versenyzők 12 óra 25 perckor rajtolnak a kaposvári Kossuth térről, majd a Fő utca – Dózsa György utca – Budai Nagy Antal utca – Újpiac tér – Áchim András utca – Vásártéri út – Jutai út – Hajnóczy József utca útvonalon hagyják el Kaposvárt. A mezőny a 610-es számú főúton halad tovább, majd Kaposfőnél a 61-es főútvonalon Nagybajom – Böhönye – Vése – Iharosberény – Pogányszentpéter településeken át érkezik Nagykanizsára. A forgalomterelések miatt jelentős torlódásra lehet számítani a lezárt útszakaszok közelében, és előfordulhat, hogy a közlekedő járművek többórás várakozásra kényszerülnek. Kamuti Balázs, a magyar szervezőbizottság tagja és Varga Zoltán alezredes, a kaposvári rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője kedden közösen ismertették a várható változásokat.

– A lezárások elfogadásához meg kell érteni, hogy a Girót a világ 200 országában 800 millió néző követi élőben, és ez olyan lehetőség Magyarország és Kaposvár számára, ami megfizethetetlen – mondta Kamuti Balázs. – A lassú rajton bőven lesz lehetőség bemutatni a rajtváros és környéke nevezetességeit, szépségeit.

A belváros jó részén a gépkocsiforgalmat nem engedélyezik majd a verseny biztonsága érdekében. Kétszáznál is több gépjármű vesz részt a szervezésben és a verseny követésében, ezért van szükség olyan utcák és területek lezárására, ahol a szervezői autók parkolhatnak. Azért lesznek hosszabbak a lezárások, hogy legyen idő az esetleg bennragadt járművek elszállítására. A Kossuth téren rendezvényhelyszínt építenek ki, oda a rajt előtti aláírási ceremóniára a versenyzők egyenként kerekeznek majd fel a távolsági buszállomás parkolójából, ahol a csapatbuszok is állnak. A verseny ideje alatt a szurkolók gyalogos forgalmát nem akadályozzák, és a szolgáltatók, éttermek elérhetők lesznek. A városligeti rendezvényen a szurkolók a versenyt végignézhetik, de kaposvári vásárt és piacot vasárnap nem tartanak.

– A rendőrség mindent megtesz azért, hogy a verseny biztonságát garantálja, másrészt a közlekedőket minél rövidebb ideig akadályozza a szabad mozgásban, így a rendezőség által leadott és a hatóság által jóváhagyott lezárási tervektől nem áll módunkban eltérni, ezért mindenkitől türelmet kérünk – mondta Varga Zoltán rendőr alezredes. – A vasárnap autóval útnak indulókat arra kérjük, hogy a médiában és az internetes platformokon közzétett zárási tervekhez igazodóan, ezek figyelembevételével tervezzék meg az úti céljukat és vegyék figyelembe az esetleges késéseket és csúszásokat is. A közvetítő helikopterek miatt légtérzárat léptetünk életbe, ezért drónt senki ne röptessen, mert a rendőrség eljár ellene.

Fontos tudnivaló, hogy a megjelölt időpontban és helyszíneken a parkolási és behajtási engedéllyel rendelkezők sem tudják megközelíteni a parkolókat, lakásokat, üzleteket. A belváros egy része csak gyalogosan lesz megközelíthető, és a versenyt akadályozó járműveket a rendezők elszállítják.



Készülnek a főút menti települések, versenybizottság dönt a feloldásokról

A lezárás már az indulás előtt 2,5 órával szinte teljes hosszában érinti a 610-es főutat – magyarázta Varga Zoltán. Minden településen lesz átengedő pont, ahol „keresztben” át lehet haladni, a két településrész között nem szakad meg a kapcsolat, de a főutat nem lehet használni a verseny elvonulásáig, amikor szakmai bizottság dönt arról, hogy melyik útszakaszt oldják fel. Készülnek a környékbeli falvak is. Akik vasárnap dolgozni járnak, inkább Marcaliba mennek – mondta Tompa Boldizsár Endre, nemesdédi polgármester. Biztosan zavarni fog néhány lakót, hogy fél napra le lesz zárva a főút, toldotta meg Bertók László, Vése polgármestere. Vannak helyi érdeklődők is, ezért a falu közepére szurkolói csoportot szerveztek piknikkel. Nagyon várják a versenyt Pogányszentpéteren, mondta Flinger Tamás polgármester. Hozzájuk már megérkeztek a szórólapok, amelyekkel tájékoztatják a faluban élőket. A községet feldíszítik, például a versenyzők hivatalos kulacsának mását nagyban felállítják, és más dekorációkkal borítják be a köztereket. Sokan lekaszálták az út menti porták füvét, hiszen „a fél világ látja majd a tévében”.