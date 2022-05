Őket több megyei jogú városban, köztük Kaposváron helyezték el, ahol így már nemcsak menekült úszók, de fiatal dzsúdósok is edzenek.



– Magyarországon keresztül eddig több mint 700 ezer ember menekült el a háború borzalmai elől, akiknek minden segítséget megadunk – tájékoztatott hivatalos Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra, Magyarország kormányának szóvivője.



Hozzátette, az itt lévő gyerekek a kelet-ukrajnai Harkivban közel két hónapot töltöttek pincékben a kialakult harcok miatt. Van köztük olyan, aki maga is szerzett sérüléseket, a belé fúródó repeszek miatt pedig jelenleg is orvosi kezelésre szorul.

Forrás: ALEX RAKO



– Távol a szülőktől, távol az otthontól az edzőik és a kísérőik vannak velük – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. – Természetesen minden segítséget megkapnak: szállás, edzéslehetőség, orvosi ellátás vagy éppen a mindennapokhoz szükséges eszközök. Volt szerencsém beszélgetni az edzőkkel is, akik elmondták, nagyon hálásak azért a segítségért és barátságos fogadtatásáért, amit itt kapnak.

– Ahogy ők, mi is reméljük, hogy Ukrajnában mielőbb béke lesz – emelte ki. – A kormány továbbra is a béke pártján áll. Továbbra is folytatjuk azt a humanitárius segítségnyújtást, amiben a kormányzat, a hatóságok, az önkormányzatok, a civil szervezetek és az önkéntesek együtt dolgoznak.



A kormányszóvivő köszönetet mondott Kaposvárnak, a gyerekek elhelyezésében részt vevő összes megyei jogú városnak, a karitatív szervezeteknek és az önkénteseknek. MW





Fotó: FB