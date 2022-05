Alaposan összerázódott a férfikosárlabda NB I./A csoport középházának mezőnye, a hatodik Kaposvári KK és a kilencedik Natrutex-SZTE-Szedeák ugyanannyi győzelemmel, szám szerint tizenhattal áll. A somogyiak az előző fordulóban nagy lehetőséget szalasztottak el, hiszen hazai pályán simán kikaptak a szegediektől.

– Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, hiszen alaposan beragadtunk a rajtnál – fogalmazott Plézer Gábor, a Kaposvári KK játékosa. – Már az első negyedben tetemes hátrányba kerültünk, utána nagy energiákat kellett mozgósítanunk ahhoz, hogy vissza tudjunk kapaszkodni tízen belülre. De mindig volt egy-két olyan extrakosara az ellenfelünknek, mely kizökkentett minket, így nem tudtuk ledolgozni a hátrányunkat.

Szerdán 18 órától sem vár könnyű feladat a kaposváriakra, hiszen az Oroszlány otthonában vendégeskednek. – Nagyon közel áll egymáshoz a tabellán a két együttes, de mivel mindössze három mérkőzés van már csak hátra a középszakaszból, így mindegyik összecsapás hatványozottan számít, s jó lenne mindegyiket hozni – tette hozzá Plézer Gábor. – Reméljük, hogy sok szurkoló elkísér minket, hiszen mindig jó hangulat szokott lenni az OSE otthonában, s egy jó mérkőzésen győzelmet aratunk.

A szurkolók mindig kiálltak a csapatért, s ez nagyon sokat jelent a Kaposvári KK játékosainak is. – Erről beszélgettünk a légiósainkkal is, hogy az együttesünk minden egyes játékosának pluszmotivációt jelent a nézők buzdítása – hangsúlyozta. – Amikor rákezdenek, akár az arénában, akár idegenben, akkor egyből sokkal jobb lesz a hangulat, s például az ő segítségük is sokat segített abban, hogy a Szeged ellen vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe.

Plézer Gábor elmondta azt is, bár nagyon szoros a mezőny, de mindenképpen szeretnének a legjobb nyolcba jutni. – Pláne azért, mert a Kaposvár már régen volt a rájátszásban – hangsúlyozta. – S azon dolgozunk, hogy minél előrébb tudjunk lépni, elcsípni a hatodik, hetedik helyet, hiszen akkor kedvezőbb lenne a sorsolásunk.