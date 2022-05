Remek idegenbeli mérleggel a háta mögött utazott a forduló előtt tizenegyedik helyen álló Érdi VSE otthonába a kilencedik Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek ugyanis tavaly november óta nem kaptak ki otthonukat elhagyva, s ezúttal is pontért, pontokért utaztak. A kaposváriak kezdőcsapata több helyen is változott az előző, Fehérvár II. elleni vereséget követően, s új 1-3-5-2-es hadrendben küldte pályára játékosait Nagy Tamás vezetőedző. Ebben sajnos gyorsan bele kellett nyúlnia a trénernek, ugyanis Vladul Stefan a nyolcadik percben megsérült, így Ekker Milán érkezett a kispadról. A kaposváriak az első perctől kezdve becsülettel próbálkoztak, de fölényük csak a labdabirtoklásban mutatkozott meg, hiszen mindkét fél statikusan futballozott, így inkább egy állóháborúra hasonlított az összecsapás. Félórányi játékot követően a hazai próbálták egy kicsit gyorsítani a játékot, főként a bal szélen.

Bartos Norbert előbb közelről, majd egy perc múlva távolról is próbára tette Pogacsics Krisztián képességeit, a Rákóczi kapusa mindkét próbálkozást védte. A vendégek is érezték, hogy ennél sokkal több kell a győzelemhez, így ők is magasabb ritmusban kezdtek el futballozni, így már Kertész Ferencnek is bőven akadt feladata. Ráadásul az egyiket nem is tudta megoldani, hiszen Kálmán Szilárd remekül eltalált szabadrúgása túljutott a kapuson, de a felső kapufán nem, melyről a labda pont Gál Mátyás elé került, akinek két méterről csak az üres kapuba kellett volna passzolnia, de borzasztóan találta el a játékszert, így kimaradt a ziccer.

A fordulás után sem változott a játék képe, a Rákóczi támadott, az Érd pedig várt a kontárázási lehetőségekre. Előbbi vezetett eredményre, hiszen Kálmán Szilárd oldalszabadrúgására Mayer Milán érkezett kitűnően és tíz méterről fejelt a kapu bal oldalába. A Kaposvár ráadásul gyorsan megduplázta előnyét, egy nagyszerűen felépített, sakk-mattra kijátszott támadás végén Pintér Norbert lőtt a hálóba.

Ennek ellenére az utolsó húsz percre is bőven marad izgalom, hiszen az érdiek nem engedték el a pontszerzést. A szépítésre előbb a csereként pályára lépő Kollega Krisztián lövésénél akadt esélyük, de ezt védte Pogacsics Krisztián, míg a kipattanó után Gera Dávid hibázott nyolc méterről. A másik oldalon válaszként pedig Bíró Dominik közeli lövését védte Kertész Ferenc.

A hajrára Zvara Dávid is pályára lépett a Rákóczinál, aki tavaly októberben szenvedett keresztszalag-szakadást, de bő fél év elteltével újra győztes meccset ünnepelhetett a társaival a pályán.

Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC 0–2 (0–0)

Érd, 250 néző. V.: Héra (Holpár, Urgyán).

Érdi VSE: Kertész F. – Gubacsi, Csiszár Z. (Kertész B., az 56. percben), Gajda, Németh G. – Gera D., Hunya (Révész, a 64. percben), Pallagi, Koós (Petrezselyem, a 78. percben) – Szabó R. (Kollega K., a 56. percben), Bartos (Molnár D., a 64. percben). Vezetőedző: Limperger Zsolt.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Lakatos G., Gál, Böndi – Czuczi, Zólyomi (Borbély Á., a 87. percben), Mayer M. (Zvara, a 78. percben), Kálmán Sz., Bíró D. (Kondor, a 78. percben) – Vladul (Ekker, a 10. percben), Pintér N. (Szederkényi, a 87. percben) Vezetőedző: Nagy Tamás.

Gólszerzők: Mayer M. (az 56. percben), Pintér N. (a 62. percben).

Sárga lap: Csiszár Z. (a 37. percben), illetve Mayer M. (a 68. percben).